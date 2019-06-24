محافظ القليوبية يعلن الحصول على الموافقات لترميم كوبرى جمجرة بمليون جنيه

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، اجتماعا بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، ومدير مديرية الطرق، ورئيس مدينة بنها، ومدير عام الشئون المالية، ومستشار المحافظ للشئون الهندسية والمكتب الفنى، وذلك لمناقشة الإجراءات التنفيذية لإنشاء كوبرى جديد بمدخل جمجرة لخدمة المواطنين والشركات التى تقع فى نطاق المنطقة كجانب من المشاركة المجتمعية وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الرى وعمل دراسة هندسية للكوبرى لتحديد الميزانية المطلوبة لتنفيذ الكوبري.

يذكر أنه تم التنسيق لبدء ترميم كوبرى جمجرة الجديدة التابعة لمركز ومدينة بنها، حيث تم التنسيق مع وزارة الرى وتم أخذ الموافقات لضمان عدم تعطيل الحركة المروية طوال فترة الترميم وتبلغ التكلفة الإجمالية للترميم مليون جنيه تقريبا مساهمة من شركة نسلة للمياه.

كما أكد المحافظ خلال الإجتماع، أن الهيئة العامة للطرق والكبارى تقوم بإنشاء طريق بديل بالبر الشرقى للرياح التوفيقى بداية من قرية جمجرة وحتى مدينة المنصورة بطول 18 كم وتم معاينة الطريق من قبل لجنة من الهيئة العامة للمساحة وسيتم التنفيذ فى الخطة 2019/2020.