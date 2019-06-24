سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 06:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يعلن الحصول على الموافقات لترميم كوبرى جمجرة بمليون جنيه

الإثنين، 24 يونيو 2019 05:33 م
محافظ القليوبية يعلن الحصول على الموافقات لترميم كوبرى جمجرة بمليون جنيه اجتماع محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، اجتماعا بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، ومدير مديرية الطرق، ورئيس مدينة بنها، ومدير عام الشئون المالية، ومستشار المحافظ للشئون الهندسية والمكتب الفنى، وذلك لمناقشة الإجراءات التنفيذية لإنشاء كوبرى جديد بمدخل جمجرة لخدمة المواطنين والشركات التى تقع فى نطاق المنطقة كجانب من المشاركة المجتمعية وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الرى وعمل دراسة هندسية للكوبرى لتحديد الميزانية المطلوبة لتنفيذ الكوبري.

 

يذكر أنه تم التنسيق لبدء ترميم كوبرى جمجرة الجديدة التابعة لمركز ومدينة بنها، حيث تم التنسيق مع وزارة الرى وتم أخذ الموافقات لضمان عدم تعطيل الحركة المروية طوال فترة الترميم وتبلغ التكلفة الإجمالية للترميم مليون جنيه تقريبا مساهمة من شركة نسلة للمياه.

 

كما أكد المحافظ خلال الإجتماع، أن الهيئة العامة للطرق والكبارى تقوم بإنشاء طريق بديل بالبر الشرقى للرياح التوفيقى بداية من قرية جمجرة وحتى مدينة المنصورة بطول 18 كم وتم معاينة الطريق من قبل لجنة من الهيئة العامة للمساحة وسيتم التنفيذ فى الخطة 2019/2020.


اخبار القليوبية

كوبرى جمجرة

مدينة بنها

محافظ القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

15 شهرا لإنشاء كوبرى جمجرة الجديد وترميم الحالى بتكلفة 30 مليون جنيه

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:03 ص

لجنة تعاين أعمال إصلاح كوبري "جمجرة" وتقترح مكان إنشاء الكوبري الجديد على الرياح التوفيقي

الأحد، 02 يونيو 2019 12:26 م

محافظ القليوبية: تأجيل غلق كوبرى "جمجرة" لحين إعداد معهد البحوث التقرير النهائى

الإثنين، 13 مايو 2019 01:00 ص

غلق كوبرى "جمجرة" يثير غضب الأهالى.. الرى: اللجنة الهندسية أوصت بضرورة غلقه.. وأقرب كوبرى بديل على بعد 4 كيلو مترات.. ومحافظ القليوبية: اجتماع عاجل لطرح حلول بديلة.. والأهالى: يخدم 30 ألف نسمة وغلقه سيسبب كارثة

الإثنين، 06 مايو 2019 06:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. البرلمان يوافق على أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه

موجز 6.. البرلمان يوافق على أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه

بريانكا شوبرا ترد الجميل لـ"صوفى تيرنر" وتؤازرها قبل حفل زفافها فى باريس

بريانكا شوبرا ترد الجميل لـ"صوفى تيرنر" وتؤازرها قبل حفل زفافها فى باريس

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

منفذ تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب

منفذ تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب

العالم يهنئ المعارضة التركية بعد ملحمة الصمود أمام الديكتاتور فى اسطنبول.. الصحافة العالمية تصف النتيجة بـ"تحول فى الهيمنة".. توقعات بسلسلة انشقاقات داخل الحزب الحاكم.. وتكهنات بمرحلة جديدة من الصراع على السلطة

العالم يهنئ المعارضة التركية بعد ملحمة الصمود أمام الديكتاتور فى اسطنبول.. الصحافة العالمية تصف النتيجة بـ"تحول فى الهيمنة".. توقعات بسلسلة انشقاقات داخل الحزب الحاكم.. وتكهنات بمرحلة جديدة من الصراع على السلطة

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة