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محافظ القاهرة: البدء فى تطوير منطقة عين الصيرة لاستغلالها كمتنزه سياحى

الإثنين، 24 يونيو 2019 06:05 م
محافظ القاهرة: البدء فى تطوير منطقة عين الصيرة لاستغلالها كمتنزه سياحى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم البدء فى أمال تطوير المنطقة المحيطة بعين الصيرة، ومتحف الحضارات، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، لإعادة استغلال بحيرة عين الصيرة الاستغلال الأمثل بإعادة تأهيلها والقضاء على أسباب التلوث بها مع توسعتها ووضع تصميم أمثل للكورنيش الخاص بها واستغلال ضفافها بإقامة عدد من الأنشطة التى تتناسب مع المنطقة كمتنزه سياحى.
 
وقال محافظ القاهرة، إنه جارى حالياً أعمال تطهير البحيرة بمعرفة وزارة الرى، مؤكدا بتقديم كافة التسهيلات وسرعة منح التصاريح اللازمة للانتهاء من أعمالهم، كذلك سرعة التنسيق مع اتحاد ملاك وشاغلى العقارات المطلة على المتحف وكذلك المجتمع المدنى لإعادة طلائها وإزالة التشوهات البصرية بمحيط المتحف.
 
وشدد المحافظ على رفع الإشغالات والتشوهات والمخلفات في نطاق منطقة الفسطاط مع استكمال جهود المحافظة بإزالة العشوائيات والمدابغ وأكشاك أبو السعود بالكامل لتنفيذ المخطط العمراني للمنطقة بتحويلها إلى منطقة مزارات تراثية عالمية بما تضمه من آثار متميزة كسور مجرى العيون ومتحف الحضارة ومسجد عمرو بن العاص والكنائس القديمة والمتحف القبطي والمعبد اليهودي وغيرهم.

 


عين الصيرة

متحف الحضارات

عين الحياة

تطوير عين الصيرة

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