محافظ الفيوم يطالب المسئولين بمراعاة ضمائرهم فى العمل

الفيوم رباب الجالى

ترأس اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقد بديوان عام المحافظة، للوقوف على سير الأعمال بمختلف القطاعات، واستعراض ما تم إنجازه على أرض الواقع بالمشروعات الخدمية والتنموية.

وذلك بحضور اللواء علاء حكمدار السيد مدير أمن الفيوم، والمهندس حسن موافى السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن، ومقررة فرع المجلس القومى للمرأة وعدد من أعضاء الجهازين التنفيذى والأمنى للمحافظة.

بدأت الجلسة بالسلام الوطنى ثم الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن، كما تم مناقشة جدول أعمال المجلس تفصيلياً حيث تناول عدداً من الموضوعات الحيوية فى مختلف القطاعات.

وفى بداية الاجتماع أكد محافظ الفيوم على جميع المسئولين، ضرورة مراعاة الضمير فى العمل وتأدية الأعمال المنوطة على الوجه الأكمل، ومضاعفة الجهد والعمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المتبادل بين الجميع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بطلاء واجهات المبانى أكد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن بسرعة عقد لقاءات مع رؤساء الوحدات المحلية القروية بشأن طلاء واجهات المباني، والبدء الفورى فى طلاء واجهات المبانى على الطرق السريعة ثم المدن والقرى تباعاً، مع مراعاة عدم توصيل المرافق لأية عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهاتها من الطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجى حفاظاً على الشكل الحضارى والذوق العام.

كما أصدر محافظ الفيوم توجيهات مشددة لرؤساء مجالس المدن بتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات والاهتمام بالنظافة العامة والإنارة وصيانة وترميم الطرق، كما شدد على ضرورة التصدى لكافة أشكال التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتنسيق التام بين مديريتى الزراعة والأمن لإزالة كافة التعديات فور حدوثها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما وجه المحافظ رؤساء المدن بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال سارقى التيار الكهربائي.

كما تم مناقشة تخصيص مساحة 2 فدان بجوار مساكن شدموة لصالح الوحدة المحلية بشدموة لإقامة منشآت خدمية، وتخصيص 5 أفدنة أرض أملاك دولة بقرية قصر الباسل لصالح مديرية التربية والتعليم لإنشاء مدرسة ثانوية فندقية وقرر المحافظ إحالة الموضوعين للمكتب الفنى لبحث الأمر بالتنسيق مع المستشار القضائى ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة والعرض فى الجلسة القادمة للمجلس.