محافظ الغربية: إيردات المحافظة تخطت نصف مليار جنيه لأول مرة منذ 20 عاما

الغربية - مصطفى عادل

ناقش اللواء هشام السعيد ، محافظ الغربية الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الإستثمارية لمحافظة الغربية والتى تم تنفيذها بنسبة 105% على مستوى المحافظة ومديريات الخدمات والهيئات بإجمالى إستثمارات مليار و900 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ وحضور حامد هبيلة ، السكرتير العام للمحافظة ، واللواء ممدوح هجرس السكرتير العام المساعد واللواء عبد اللطيف الحناوي ، نائب مدير امن الغربية، والقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة، وبدأ الإجتماع بالتصديق على جلسة المجلس التنفيذي السابقة وتنفيذ التوجيهات التى جاءت بها.

وأصدر المحافظ ، توجيهاته بتكاتف الجميع فى المرحلة القادمة وإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ضبط الأداء الإدارى لمواجهة الفساد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وأن يعمل كل مسئول فى مكانه وأن يكون هدفنا جميعاً واحد وثابت وهو مصلحة المواطن ، كما أكد على إتباع التسلسل الإدارى لعرض الموضوع مع إستيفاءها لكافة المستندات اللازمة منعاً لإهدار الوقت والجهد وسرعة الإنجاز وغلق الأبواب الخلفية للفساد مع ضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة فى ذلك.

وشدد محافظ الغربية ، على ضرورة التفاعل مع منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية مع إزالة أسباب الشكوى وتدعيمها بالصور والمستندات وتفعيل دور العلاقات العامة بالوحدات المحلية لرصد المشاكل وعرض الردود الحقيقية للرد على الشائعات مع شرح الفرق بين حجم الإستثمارات والتكلفة للمشروعات التي يتم تحقيقها مع ضرورة التفاعل مع الأحداث فى نطاق الصلاحيات لكل مسئول.

كما أكد محافظ الغربية ، على أن هناك مجهود كبير فى مدينة المحلة الكبرى لرفع تراكمات القمامة منذ أن تولى مسئولية محافظة الغربية حيث تم رفع 250 ألف طن قمامة بمدينة المحلة فقط بما يعادل نصف كمية القمامة الموجودة على مستوى المحافظة كما أكد على إهتمامه بمدينة المحلة والحفاظ على شكلها الحضارى.

ووجه المحافظ ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ببذل مزيد من الجهد فى الفترة القادمة لإنهاء مشروعى المحطة الملاحية ومحطة الجلاء بطنطا حتى يتم إفتتاحها وتشغيلها لصالح المواطنين، وسرعة إدخال المرافق إلى المدارس التى تم الإنتهاء منها حتى يتم إفتتاحها قبل العام الدراسى للقضاء على كثافه الفصول، كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بضبط الأداء نحو التوزيع العادل للقبول بالمدارس.

وكلف المحافظ ،وكيل وزارة الصحة بعمل الدراسة اللازمة لإعادة التوزيع للتخصصات الطبية المختلفة لسد العجز فى المستشفيات على مستوى المحافظة مع تشديد الرقابة على الأداء والحضور للأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات وتفعيل الرقابة على العلاج الحر مع قيام العيادات الطبية الخاصة بالتخلص الأمن من النفايات الطبية حفاظاً على صحة المواطنين.

وأوضح محافظ الغربية ، أنه تم عمل دراسة على الجمع المنزلى للقمامة على مدينة طنطا كتجربة أولى وسيتم تعميمها على مدن باقى المحافظة وتم التواصل مع وزيرة البيئة ووزير التنمية المحلية وتم العرض على رئيس مجلس الوزراء لتكون هذه التجربة نموذج فريد لحل مشكلة القمامة بالمحافظة مع ضرورة أن تحظى هذه التجربة بثقة المواطنين وتكون محافظة الغربية الأولى فى تنفيذ هذه المنظومة ، مشيرا الى أنه تم رصف 96 كم مربع على مستوى المحافظة منها 17,5 كيلو متر مربع بمدينة طنطا خلال 3 شهور وطبقاً للمعايير القياسية.

وشدد محافظ الغربية ، على ضرورة تسريع وتيرة أليه التنفيذ لمشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى القادم مع إستبعاد المقاولين أصحاب الإمكانيات المحدودة والضعيفة وإختيار مقاولين ذى إمكانيات حتى من خارج المحافظة، كما وجه مدير مديرية الطرق بعمل خطة للشوارع التى لم يتم رصفها مؤكداً أننا لانقبل بشوارع أو طرق غير مطابقة للمقاييس العالمية.

وإستعرض المجلس خطة العمل التى أعدتها مديرية الطب البيطرى لمكافحة الحشرات والكلاب الضالة، وأكد المحافظ على التنسيق بين مديرية الزراعة والصحة بتوفير الرش اللازم للقضاء على الحشرات والقوارض خلال فصل الصيف مع تكثيف زيادة الدوريات والمواد المستخدمة وعمل خطة لجميع الإدارات والمراكز على مستوى المحافظة للقضاء على الحشرات والناموس.

كما وجه مديرية الطب البيطرى بتكثيف الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير جميع الإمكانيات للقضاء على الكلاب الضالة لمنع إنتقال الفيروسات والأمراض إلى الإنسان حفاظاً على سلامة المواطنين وعمل تقرير مفصل بأعداد الكلاب الضالة التى تم التخلص منها مع عمل حملات إرشادية للتوعية، مشددا على توفير كافة الأمصال واللقاحات لتطعيم المواشى ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتي انطلقت منذ يومين وتستمر لمدة شهر لتحصين 300ألف رأس ماشية وماعز واغنام.

كما إستعرض المجلس ماقامت به مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء لتوفير شاشات عرض بمراكز الشباب البالغ عددهم 16 مركز على مستوى المحافظة لمشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية وأكد على ضرورة التأمين اللازم خلال تلك الفترة.

وأكد محافظ الغربية ،على سرعة التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين والصحة لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية والمطاعم لمراقبه الأسعار وجودة المعروض وعدم الإستغلال من التجار.

وخلال الاجتماع تم مناقشة إستعدادات المحافظة بالتنسيق مع المستشار العسكرى للمحافظة لعمل بروفه لمشروع مجابهه الأزمات والكوارث بمحافظة الغربية خلال الفترة من يوم 4 إلى 6 من شهر أغسطس القادم ووجه المحافظ بالتعاون الكامل لإعداد مشروع مجابهه الأزمات والكوارث بالمحافظة على أن يقوم المستشار العسكرى بعرض تصور كامل موضح إختصاص كل جهه وعمل بروفه لكل مديرية، كما وجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتجهيز معداتها وسياراتها للإصطفاف وأن تكون على المستوى المطلوب مع ضرورة وجود شكل موحد لكل المديريات وعمل خطة تأمين موحدة يتم إعتمادها من الدفاع الشعبى.

وخلال الجلسة قدم محافظ الغربية الشكر لشرطة المرافق على ماقامت من حملات بالتنسيق مع مراكز المدن والأحياء لإزالة كافة الإشغالات الموجودة بالشوارع لتوفير السيولة المرورية وتسهيل حركة المشاه والحفاظ على المنظر الحضارى للشوارع، كما كلف المحافظ مدير الإدارة المالية بالمحافظة بإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركات لمباشرة الإعلانات بالمحافظة فى ضوء أسس ومعايير التنسيق الحضارى للإعلانات واللافتات فى أسرع وقت مع قيام الأحياء بتنفيذ ما تم طرحة فى كراسة الشروط والمواصفات وكذلك قيامها بحملة مكبرة لإزالة جميع الإعلانات الموجودة والمخالفة والغير مرخصة فى خلال أسبوع وذلك لتعظيم الإستفادة من موارد الدولة.

وخلال المجلس تم الموافقة على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية والخاصة بإستكمال السير فى إجراءات تجديد قرار نزع الملكية لتطوير منطقة كندالية بحى ثان طنطا وشدد محافظ الغربية على سرعة الإنتهاء من العمارات وتوصيل المرافق بها لنقل المواطنين حتى يتم الإنتهاء من كافة الإجراءات للتطوير.

كما تم الموافقة على إعتماد تعديلات لوحات المخططات التفصيلية لمدينة طنطا والخاصة بالمخطط لعام 2004 والتى تم إعادة دراستها من قبل المكتب الإستشارى المكلف بعمل المخطط التفصيلى للمخطط العام.

وأكد محافظ الغربية ، أن إجمالى إيرادات المحافظة لهذا العام تخطت نصف مليار جنيه بنسبة زيادة أكثر من 210% من المستهدف وهذا لم يحدث منذ 20 عاما وذلك للجهود التى بذلت لمقاومة ومحاصرة الفساد وتعظيم موارد المحافظة.

وخلال المجلس التنفيذى قام اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية بتكريم رأفت عبد الستار أحمد الخطيب لفوزه بالمركز الأول لحفظ القرأن الكريم وتفسيره وفهم مقاصده وأحمد جمال السيد حشيش لفوزه بالمركز الثانى فى حفظ القرأن الكريم حيث تم منحهما شهادات تقدير ودرع المحافظة.