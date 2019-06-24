محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة على مستشفى الأقصر العام لمتابعة خدمات المرضى

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم الإثنين، جولة مفاجئة علي مستشفي الأقصر العام تفقد خلالها أقسام الطوارئ والحضانات والنساء والتوليد والعناية المركزة وقسم الكلي الصناعي، وقد استمع المحافظ أثناء الجولة إلى المرضى الذين أشادوا بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من قبل المستشفى، وطالبوا بزيادة القوى البشرية.

ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر أن مشكلة العجز فى عدد الأطباء يعد مشكلة عامة علي مستوي المحافظات وأن العدد الموجود بالمستشفي يكفى لتقديم الخدمة، كما أثنى المحافظ خلال الجولة على الفرق الطبية وما يبذلونه من جهد لصالح المرضى مشدداً على أهمية انضباط الفرق الطبية فى الفترة الصباحية والمسائية.

ورافق محافظ الأقصر فى جولته كل من الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، والعميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الاقصر، والدكتور بكرى عبد الستار وكيل مستشفى الاقصر العام.