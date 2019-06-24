محافظة القاهرة: تسكين 39 أسرة بمشروع روضة السيدة والتعاقد مع 45 آخرين

أعلنت محافظة القاهرة، تسكين 39 أسرة بمشروع روضة السيدة، بحى السيدة زينب، حتى الآن، والتعاقد مع 45 أسرة تمهيدا لتسليمهم، بعد الانتهاء من إنشاء المشروع وفرشه بالكامل، حيث تم البدء فى إجراءات التسكين منذ أيام.

وشكلت المحافظة لجنة لتسليم الأسر تتواجد يوميا بمقر المشروع، كما شكلت لجنة لتلقى طلبات التظلمات من الأهالى، وتستمر أمال التسليم يوميا بالمشروع.

يذكر أن مشروع روضة السيدة، به 816 وحدة سكنية و198 وحدة تجارية يجمعهم 16 عمارة مكونة من أرضى و5 أدوار، على 7 أفدنة تم تخطيطهم ليكون بها ممشى سياحى وأماكن لانتظار السيارات وأقل شارع عرضه 12 متر.

وهناك أربعة نماذج للإنشاءات داخل مشروع روضة السيدة، نموذج "أ" ويشمل 12 وحدة بالطابق الواحد بأربع مداخل، ونموذج "ب" 8 شقق بالدور السكنى بمدخلين، ونموذج "ج" 4 شقق فى الدور بمدخل واحد ومساحات متنوعة، وهناك نموذج غرفتين وصالة على مساحة 65 م2، و156 وحدة بمساحة 72م2، و56 وحدة بمساحة 82م2، و84 وحدة بمساحة 90م2.