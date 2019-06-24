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محافظة القاهرة تستعد لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى لمتحف الحضارات

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:11 م
محافظة القاهرة تستعد لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى لمتحف الحضارات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على أهمية الاستعداد للحدث العالمى بنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارات بمصر القديمة وهو ما يتم التنسيق له بالتعاون مع وزارات الآثار والإسكان وعدد من الجهات المعنية وهو ما لا يقل أهمية عن استقبال دورة كاس الأمم الإفريقية بالقاهرة.
 
وأكد المحافظ بأنه يتم الاستعداد من الآن بتحديد خط السير والعمل على إظهاره بالمظهر اللائق بالعاصمة من إعادة طلاء واجهات كافة العقارات المطلة على خط السير ورفع كفاءة الطرق بإعادة الرصف واستكمال الأرصفة وطلاء الدورات وكذلك صيانة الكبارى مع إعادة طلاء أجسامها وباطنها وأعمدتها، وتنسيق المسطحات الخضراء وزراعتها مع تقليم الأشجار ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وإعادة التخطيط المرورى لكل الشوارع.
 
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ لوضع خطة العمل لتطوير منطقة الفسطاط والاستعداد لاحتفال نقل المومياوات الملكية بحضور اللواء أحمد فؤاد، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائبي المحافظ للمنطقتين الجنوبية والغربية، واللواء محمد حنفي السكرتير العام، ورؤساء الأحياء المعنية، واللواء هشام أبو النصر مدير شرطة المرافق، وعدد من قيادات المحافظة.

 

 


متحف الحضارات

مميوات الفراعنة

نقل المومياء

المتحف المصرى

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