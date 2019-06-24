مجلس مدينة مطروح يدعم الغطاسين بالأدوات اللازمة لحماية المصيفين

مطروح – حسن مشالي

اتخذ مجلس مدينة مرسى مطروح، بعض الاجراءات الإحترازية لضمان أمان المصيفين على شواطىء المدينة، ووضع محددات للسباحة بالشواطئ العامة، كحدود أمان لسباحة للأطفال والشباب والتحذير من تجاوزها، تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدي الغرابلي ، محافظ مطروح بوضع العلامات الارشادية والتحذيرية للمصطافين في بعض المناطق بالشواطئ العامة، وعدم تجاوز الحدود المسموح بها للسباحة أو الغطس، وذلك حفاظا على أرواحهم وتحديد الأماكن الآمنة للسباحة تجنبا لحالات الغرق فى الأماكن العميقة، مع دعم الغطاسين بالشواطئ، بالأدوات والمعدات اللازمة لإنقاذ حالات الغرق.

وأوضح المهندس أحمد الاسكندراني، رئيس مدينة مرسي مطروح، أنه تم وضع محددات بشاطئ النخيل " أ " و "ب" كحدود أمان للسباحة بجوار الميناء القديمة، من خلال غطاسين الشاطئ، مع استكمال تركيب و وضع محددات السباحة في باقي شواطئ المحافظة تباعاً، و توزيع أطواق النجاة ودعم الغطاسين بمعدات الغطس بالشاطئ.