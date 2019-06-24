مجلس جامعة عين شمس يكرم عبد الوهاب عزت لمسيرة عطائه للجامعة وبلوغه السن القانونى

كرم مجلس جامعه عين شمس صباح اليوم الإثنين، في جلسته الختاميه للعام الجامعى 2019، الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة لبلوغه السن القانونية على مسيرة العطاء وما قدمه للجامعة، بحضور الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب والدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة الاسبق والدكتور عبد القوى خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى الأسبق وسمير عبد الناصر ، أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

وحرص نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات على التقاط الصور التذكارية مع الدكتور عبد الوهاب عزت، تعبيرا عن تقديرهم لمسيرة عطائه بالجامعة.

يذكر أن الدكتور عبد الوهاب عزت - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بأعمال رئاسة الجامعة ونوابها تدرج في عدة مناصب وصولًا إلى قيامه بمهام رئاسة الجامعة ونوابها الثلاثة.

وأصبح مسئولًا عن جامعة بأكملها عقب تعيين الدكتور حسين عيسى بمجلس النواب، وانتهاء مدة نائبي الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث، ليعلن عزمه للترشح لمنصب رئيس الجامعة.

وحصل عبد الوهاب على بكالوريوس الطب والجراحة، جامعة عين شمس بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، ديسمبر 1982، وماجستير الجراحة العامة، جامعة عين شمس بتقدير جيد جدًا، نوفمبر 1986، ودكتوراه الجراحة العامة، جامعة عين شمس، أبريل 1990، فهو أستاذ الجراحة العامة.

أما عن التدرج الوظيفي فبدأ بطبيب امتياز لمدة عام في مستشفيات جامعة عين شمس ووزارة الصحة ابتداء من 1/3/1983 إلى 28/2/1984، ثم طبيب مقيم جراحة عامة بمستشفيات جامعة عين شمس، لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 17/4/1989 "بما في ذلك سنة بالقوات المسلحة"، ومعيد بقسم الجراحة العامة، بمستشفيات جامعة عين شمس من10/08/1987 وحتى 17/10/1987، ومدرس مساعد بقسم الجراحة العامة، كلية الطب، جامعة عين شمس، من 18/10/1987 حتى 26/08/1990.



ووصل لوظيفة مدرس بقسم الجراحة العامة، كلية الطب، جامعة عين شمس، من 27/08/1990 حتى 27/08/1995، ثم أستاذ مساعد الجراحة العامة، من 28/08/1995 حتى 29/10/2000، ثم أستاذ الجراحة العامة، من 30/10/2000، وصولًا إلى منصب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن إنجازاته قبل توليه منصب نائب رئيس الجامعة بسنوات، إشرافه على إنشاء وحدات جديدة في مستشفى عين شمس التخصصي مثل وحدة الرعاية المتوسطة لحالات الأعصاب الحرجة "13 سرير مراقب بالأجهزة" منتصف عام 2003، ووحدة العناية المركزة للصدر " 5 أسرة مزودة بأجهزة تنفس صناعي و10 أسرة مراقبة بالأجهزة" بداية عام 2004، وتوسيع وحدة الغسيل الكلوي وتزويدها بأربع أجهزة جديدة بالإضافة إلى إنشاء وحدة دراسة النوبات الصرعية بالفيديو نهاية 2005.

وكذلك الإشراف على إنشاء وحدة العناية المركزة الجديدة "ب" بتصميم حديث بطاقة 23 سريرًا، ورئيس الفريق الذي وضع خطة العمل أثناء الكوارث وكيفية إخلاء المستشفى بداية عام 2006 بالتعاون مع قسم الحوادث والطوارئ وإدارة مراقبة الجودة، بالإضافة إلى المشاركة في تدريب أعضاء الفريق ومراقبة التنفيذ، والمشاركة في وضع خطة العمل لجامعة عين شمس أثناء الكوارث.



