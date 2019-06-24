مجلس الأمن القومى الروسى يبحث مع بولتون الاستقرار الاستراتيجى وأزمة فنزويلا

أ ش أ

بحث سكرتير مجلس الأمن القومى الروسى نيكولاى باتروشيف، مع مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى جون بولتون، مسائل الاستقرار الاستراتيجى والأزمة فى فنزويلا.

وقال المتحدث الرسمى باسم باتروشيف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين - "إنه ناقش مع بولتون جوانب معينة من العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة فى مجال الأمن مع تركيز الاهتمام على مسائل الاستقرار الاستراتيجى والرقابة على الأسلحة، علاوة على عدد من مسائل الأمن الإقليمى".

وأوضح أنه بمبادرة من الجانب الأمريكى تم مناقشة الوضع فى فنزويلا بالتفصيل، وجدد الجانب الروسى التأكيد على موقفه الثابت حول ضرورة الحوار بهدف تسوية الأزمة السياسية فى البلاد.

وبدأ مستشارو الأمن القومى فى كل من الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، فى وقت سابق اليوم، محادثات تستمر ليومين فى مدينة القدس، والتى من المتوقع أن تركز على أهم قضايا الشرق الأوسط الأمنية وتحديدا إيران.

ومن المقرر أن يعقد مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون ومستشار الأمن القومى الإسرائيلى مائير بن شبات وسكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف اجتماعات ثلاثية وثنائية غير مسبوقة على مدى يومى "الاثنين والثلاثاء" بالقدس تركز نقاشاتها على الشرق الأوسط والتمدد الإيرانى بالمنطقة وتهديداته الأمنية.