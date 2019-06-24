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"مارس 2019".. شهر ميلاد 184 ألف طفل.. وشهادة وفاة لـ55.5 ألف فرد

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:34 م
"مارس 2019".. شهر ميلاد 184 ألف طفل.. وشهادة وفاة لـ55.5 ألف فرد بيانات أولية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت- هبة حسام

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كشفت بيانات أولية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن شهر مارس 2019 شهد ميلاد 184 ألف مولودا جديدا، بانخفاض عن الشهر المماثل له من عام 2018، والذى سجل 187.5 ألف مولود.
 
كما أظهرت البيانات الإحصائية، والصادرة فى تقرير حديث للجهاز حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه عكس أعداد المواليد التى شهدت تراجعاً فى شهر مارس 2019، جاءت أعداد الوفيات والتى سجلت ارتفاعاً فى هذا الشهر، بالغة 55.5 ألف حالة، مقابل 47.4 ألف حالة فى مارس 2018.
 
وفى سياق متصل، سجلت الساعة السكانية الآن، نحو 98.858 مليون نسمة، إذ ترتبط الساعة السكانية بتعداد المواليد والوفيات لحظياً، وفقا لما تسجله مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية لحظة بلحظة بعد أن تم ميكنتها وربطها بالساعة منذ شهر أغسطس 2017.

اعداد المواليد

اعداد الوفيات

مواليد شهر مارس

الساعة السكانية

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