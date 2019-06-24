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مؤتمر صحفى لجمعية موناكو الخيرية لإعلان استضافة مصر منتدى عالمى نوفمبر المقبل

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:56 م
مؤتمر صحفى لجمعية موناكو الخيرية لإعلان استضافة مصر منتدى عالمى نوفمبر المقبل سيدة الأعمال زينب بشير
كتب هانى الحوتى

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تنظم جمعية موناكو للأعمال الخيرية، وهى جمعية تهتم بشئون البيئة على المستوى العالمى والإنسانية ودور المرأة، مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل بأحد الفنادق المطلة على الأهرامات، للإعلان عن دعم مؤسسات العمل الخيرى فى مصر، وتفاصيل استضافة مصر منتدى عالمى خلال شهر نوفمبر المقبل.

 

وقالت سيدة الأعمال زينب بشير عضو جمعية موناكو للأعمال الخيرية، أن المؤتمر الصحفى الأول للجمعية فى مصر، من المقرر الإعلان خلاله عن دعم الجمعية لمؤسسات العمل الخيرى فى مصر التى تركز على تنمية المجتمع بعيدا عن أى أدوار سياسية، كما يعلن عن تفاصيل استضافة مصر لأول مرة المنتدى السنوى للجمعية، والذى من المتوقع أن يشارك فيه شخصيات عالمية أبرزها مانويل كولاس دى لا روش والذى يشغل رئاسة الجمعية، وهيلجا بياجية عضو مجلس إدارة الجمعية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العالمية، وهو حدث يساهم فى الترويج للسياحة المصرية.

 

وتأسست جمعية موناكو للأعمال الخيرية، عام 2015، على يد مانويل كولاس دى لا روش، وذلك كمنصة لرفع مستوى الوعى حول القضايا الأكثر أهمية فى العالم.

 

وسبق للجمعية أن نظمت حفل عشاء، على هامش المهرجان السنوى العالمى للسينما كان، واختيرت الإمارات ضيف شرف، وشارك فيه وزير البيئة الإمارات الدكتور تانى بن أحمد الزيودى.

 
 
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شؤون البيئة

جمعية موناكو

السياحة المصرية

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