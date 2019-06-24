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لمريض السكر ..بدون ما تحتار ..تعرف على أهم الأغذية المناسبة لصحتك

الإثنين، 24 يونيو 2019 07:05 م
لمريض السكر ..بدون ما تحتار ..تعرف على أهم الأغذية المناسبة لصحتك لمريض السكر .. تعرف على الاطعمة المناسبة لصحتك
كتبت أمل علام

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يقدم موقع "Diabetes UK "، بعض الإرشادات، والنصائح الهامة، للأطعمة المناسبة لمريض السكر، وذلك لمنع حدوث ارتفاع فى مستوى السكر فى الدم، والحصول على وجبات غذائية متوازنة تحتوى على جميع العناصر الغذائية.

 وقال التقرير، إذا كنت أنت، أو أحد أفراد أسرتك، مصابًا بمرض السكرى، فستعرف أنه قد يكون من الصعب فى بعض الأحيان معرفة ما يجب أن تأكله.

وأشار الموقع إلى أنه، لا يوجد طعام واحد يحتوى على جميع العناصر الغذائية الأساسية التى تحتاجها، لهذا السبب تحتاج إلى استهلاك الأطعمة من كل مجموعة من المجموعات الغذائية الرئيسية.

ما الاطعمة المناسبة لمريض السكر
 
ما الأطعمة المناسبة لمريض السكر

 

وأوضح، أن الأطعمة التي تتناولها لا تحدث فرقًا فقط في كيفية علاجك لمرض السكري، ولكن أيضًا في مدى شعورك، ومقدار الطاقة لديك.

ستساعدك هذه المعلومات فى التعرف على المجموعات الغذائية الخمس الرئيسية التى تتكون من نظام غذائى صحى ومتوازن.

وأضاف التقرير، يعتمد مقدار ما تحتاجه من الطعام والشراب على عمرك، وجنسك، ومدى نشاطك، والأهداف التي تهدف إليها، لكن لا يوجد طعام واحد يحتوى على جميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك، هذا هو السبب في أن إتباع نظام غذائى صحى يحتوى على جميع العناصر ضرورى، لاختيار الأطعمة المختلفة من كل مجموعة من المجموعات الغذائية الرئيسية.

وأكد التقرير، أن النظام الغذائى يحتوى على العديد من الفوائد الغذائية، لحماية القلب، والبعض الآخر يؤثر على مستويات السكر فى الدم، كل ذلك مهم جدًا بالنسبة لك لمعرفته، وكيف يمكن أن تساعدك الخيارات الصحية في تقليل خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكرى.

الخضروات والفواكة ..

إن الإصابة بمرض السكرى لا تعنى أنه لا يمكنك تناول الفاكهة، فالفاكهة، والخضروات منخفضة السعرات الحرارية بشكل طبيعى، ومليئة بالفيتامينات والمعادن، والألياف، كما أنهما يضيفان نكهة متنوعة لكل وجبة سواء كانت طازجة، مجمدة، مجففة، أو معلبة، استخدم جميع الألوان للحصول على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن، وحاول تجنب عصائر الفواكه، لأنها لا تحتوي على الكثير من الألياف.

يمكن أن تساعد الفاكهة والخضروات في الحماية من الإصابة بالسكتة الدماغية، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وبعض أنواع السرطان، وعندما يكون لديك مرض السكري، فأنت أكثر عرضة لخطر الإصابة بهذه الأمراض،كما أن تناول الخضروات والفواكه، يساعدان على الحفاظ على الجهاز الهضمى لكى يعمل بشكل سليم، فيجب أن يهدف الجميع إلى تناول 5 أجزاء من الخضروات والفواكه على الأقل يوميًا، والجزء هو تقريبا ما يناسب راحة يدك.

أمثلة على ما يجب تتناوله..

شرائح البطيخ، أو الجريب فروت، مع الزبادى غير المحلى، أو حفنة من التوت، أو التمور الطازجة، أو المشمش، أو الخوخ، أو الأفوكادو، والتوت، أو الفراولة.

أما بالنسبة للخضروات..

يمكن تناول الجزر، والبازلاء، والفاصوليا الخضراء،و السبانخ ،و البصل

والخيار، والكرنب، والقرنبيط، والكرفس، والخس، لتخفيض خيارات الخضار المحتوية على  الكربوهيدرات.


مريض السكر

اطعمة مريض السكر

علاج مريض السكر

مرض السكر

مضاعفات مرض السكر

سكر النوع الاول

سكر النوع الثانى

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