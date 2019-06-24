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لجنة الفيروسات: التنسيق بين الصحة والخارجية لعلاج مليون أفريقى من فيروس C

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:14 م
لجنة الفيروسات: التنسيق بين الصحة والخارجية لعلاج مليون أفريقى من فيروس C عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية
كتبت أمل علام

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كشف الدكتور جمال عصمت، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مليون أفريقى مصاب بالفيروس، وذلك بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى هذا العام، بعد نجاح منظومة علاج فيروس سى فى مصر، واعتمادها من منظمة الصحة العالمية كأفضل برنامج لعلاج فيروس سى فى العالم.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم التنسيق بين وزارة الصحة، ووزارة الخارجية حتى يتم الإعداد لهذا البرنامج الطموح، ومن خلال ذلك قامت وفود من وزارة الصحة بزيارة كل من السودان، وتشاد، وإثيوبيا وأوغندا وموريشيس، للتنسيق معهم لبدء هذه المبادرة لخدمة مرضى فيروس سى فى أفريقيا.

وأوضح الدكتور جمال عصمت، أنه سيتم علاج هؤلاء المرضى بالأدوية المصرية، وبنفس بروتوكول العلاج المصرى، وسيتم التنسيق مع هذه الدول للبدء فى رفع مستوى التشخيص، والعلاج لهم بالاستعانة بالخبراء المصريين، وإتاحة العلاج المصرى لهم، موضحا أنه سيتم استعمال الأدوية التى تصلح لجميع الأنواع الجينية للفيروس،والتى تحقق نسب نجاح تصل إلى 98 %.


فيروس سى

علاج مليون افريقى

علاج فيروس سى

اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية

الكبد

التخلص من فيروس سى

منظمة الصحة العالمية

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