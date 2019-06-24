لافروف: 19 شركة ترغب فى المشاركة بالمنطقة الصناعية الروسية بمصر

كتب سمير حسنى

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إنه ناقش مع نظيره المصرى سامح شكرى سبل تنفيذ مشروع المحطة النووية وإنشاء منطقة صناعية روسية فى مصر.

وكشف وزير الخارجية الروسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره سامح شكرى، اليوم، الاثنين، بالعاصمة الروسية موسكو، عن رغبة 19 شركة روسية فى المشاركة بالمنطقة الصناعية الروسية بمصر، مؤكدا أن هذا العدد مرشح للزيادة.

وأضاف "لافروف"، أن السكة الحديد والشركات النفطية الروسية تعملان فى مصر، مبينا أنه ناقش مع "شكرى" التحضيرات للقمة الروسية الأفريقية الأولى والتى ستنعقد فى مدينة "سوتشى" أكتوبر المقبل.