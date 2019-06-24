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لافروف يعرب عن أمله فى حل الأزمة القائمة مع مجلس أوروبا قريبًا

الإثنين، 24 يونيو 2019 05:27 م
لافروف يعرب عن أمله فى حل الأزمة القائمة مع مجلس أوروبا قريبًا لافروف
أ ش أ

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 أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، عن أمله في أن تُحل الأزمة القائمة بين موسكو ومجلس أوروبا في القريب العاجل.
 
وقال لافروف، خلال مشاركته في مؤتمر المنظمات غير الحكومية في موسكو اليوم "آمل أن تُحل الأزمة التي أثارتها الأقلية المعادية لروسيا بشكل نهائي، من خلال العودة إلى المبادىء المنصوص عليها داخل المنظمة، الأمر الذي يتطلب تساوي الحقوق بين الوفود المشاركة من جميع البلدان، التي تشكل جزءًا من مجلس أوروبا"ـ مشددا على أهمية التعاون بين روسيا والمنظمة الأوروبية في الحوار مع المجتمع المدني، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.
 
كما وصف لافروف المشاركة في مؤتمر المنظمات غير الحكومية، بأنها فرصة جيدة لبذل الجهود في حل تلك الأزمة العالقة. 
يذكر أن الوفد الروسي إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حُرم من حق التصويت وفُرضت عليه قيود أخرى في أبريل عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا.
 
في المقابل، قرر مجلس الدوما الروسي بالإجماع في شهر يناير الماضي عدم حضور جلسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ومواصلة تجميد دفع الاشتراكات الروسية في ميزانية المجلس.
 
وأشار أعضاء الدوما إلى أن تعاون روسيا ومجلس أوروبا على الصعيد البرلماني قد توقف عمليا بسبب استمرار الحملة معادية لروسيا، بينما أصيبت الجمعية البرلمانية للمجلس بأزمة مؤسساتية عميقة.

سيرجي لافروف

موسكو

أوروبا

المنظمات غير الحكومية

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