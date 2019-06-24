كهرباء مصر الوسطى تستعرض إنجازاتها فى 5 محافظات

كتبت رحمة رمضان

استعرض المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ما تم إنجازه من خطة الإحلال والتجديد والتوسع والجديد بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بالشركة خلال 2018/2019.



أوضح شمعة، فى بيان له أن الشركة تسعى إلى رفع كفاءة الشبكة لتحسين مستوى الأداء وضمان إستقرار واستمرار التغذية الكهربائية للمشتركين طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك وذلك بنطاق عمل الشركة (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – الوادى الجديد ) .



واستعرض شمعة ماتم إنجازه بالمحافظات نطاق عمل الشركة خلال عام 2018/2019:



وحول محافظة الفيوم أوضح شمعة أن عدد المشتركين بالمحافظة بلغ (0.694) مليون مشترك ، وتم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بمبلغ وقدره (44.846) مليون جنيه حيث تم تنفيذ أعمال توسعية بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 41.16 كم كابلات و (8.6) طن موصلات هوائية ، وتم تنفيذ أعمال إحلال بشبكة الجهد المنخفض يشمل (40) كم موصلات معزوله ، واحلال عدد (65) محول جديد.



وفى محافظة بنى سويف بلغ عدد المشتركين بالمحافظة (0.741 ) مليون مشترك ، وتم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بمبلغ وقدره (40.522) مليون جنيه حيث تم احلال عدد (3) لوحة توزيع ، وتم تنفيذ أعمال توسعية بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 34.1 كم كابلات و(8) طن موصلات هوائية .



كما تم تنفيذ أعمال توسعية بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى 4.2 كم كابلات وموصلات جهد منخفض ، بالاضافة الى تنفيذ إحلال بالشبكة يشمل (169) كم موصلات معزوله ، واحلال عدد ( 30) محول جديد .



وحول محافظة المنيا بلغ عدد المشتركين بالمحافظة (1.272) مليون مشترك ، وتم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بمبلغ وقدره (81.9) مليون جنيه حيث تم تنفيذ أعمال توسعية بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 46.9 كم كابلات و(39.2) طن موصلات هوائية ، بالاضافة الى تنفيذ إحلال بالشبكة يشمل (2.7) كم كابلات و(97) طن موصلات هوائية .



كما تم تنفيذ أعمال توسعية بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى 3 كم كابلات واجراء إحلال بالشبكة بتنفيذ حوالى 80 كم موصلات معزوله ،و احلال عدد ( 135) محول جديد .



وفى محافظة اسيوط بلغ عدد المشتركين بالمحافظة (1.08) مليون مشترك ، وتم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بمبلغ وقدره (109.433) مليون جنيه حيث تم احلال عدد(2) لوحة توزيع كما تم تنفيذ أعمال توسعية بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 37.2 كم كابلات و(42) طن خطوط هوائية ، بالاضافة الى تنفيذ إحلال بالشبكة يشمل (2) كم كابلات وخطوط هوائية .



كما تنفيذ أعمال توسعية بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى 98.5 كم موصلات جهد منخفض ، احلال عدد (100) محول جديد .



وحول محافظة الوادى الجديد بلغ عدد المشتركين بالمحافظة (0.101) مليون مشترك ، وتم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بمبلغ وقدره (17.51) مليون جنيه حيث تم تنفيذ أعمال توسعية بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 6.3 كم كابلات و(72) طن موصلات هوائية .



كما تم تنفيذ أعمال توسعية بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى 3.6 كم موصلات جهد منخفض ، بالاضافة الى تنفيذ إحلال بالشبكة يشمل (185) كم.



وأضاف شمعة أنه تم وضع نظام لضبط القراءات للحد من الشكاوى وذلك من خلال التعاقد مع شركات خارجية متخصصة لقراءة عدادات المشتركين لحل مشكلة عجز عمالة القراءة لضبط قراءة المشتركين 0



تفعيل دور الضبطية القضائية الممنوحة لبعض العاملين بالشركة لحصر المخالفات والسرقات وتحصيل مستحقات الشركة ، حيث تم تحرير عدد (40553) محضر باجمالى 263.8 مليون جنيه فى الفتره من 1/7/2018 حتى 31/5/2019 ، وتم تحصيل فعلياً حتى تاريخه عدد (35079) محضر باجمالى 107.2 مليون جنيه .



الالتزام التام بتركيب عدادات مسبوقة الدفع لجميع المشتركين سواء تركيب جديد او استبدال العدادات حيث تم الانتهاء من تركيب عدد (850) الف عداد مسبق الدفع حتى تاريخه .



يتم تنفيذ مشروع تجريبى لاستخدام العدادات الذكية لمدينتى المنيا وأسيوط حيث تم الانتهاء من تركيب عدد (7894) عداد ذكى ، وبعد الانتهاء من المشروع التجريبى سيتم اعداد تقييم للمشروع وتعميمه على باقى القطاعات .



إعداد خطة مستديمة لمراجعة العدادات مسبوقة الدفع بنسبة 10% شهرياً ولمدة 10شهور للتأكد من حالتها ومحاسبتها



الرد الفورى والسريع على جميع شكاوى المواطنين وخاصة خدمة ( 121 ) المراقب أداءها من خلال الشركة القابضة والجهات خارجية 0



هذا وقد تم إستخدام تقنيات حديثة للإرتقاء بمستوى الأداء وتحسين الخدمة حيث تم تشغيل خدمة مع شركات الدفع الالكترونى لتحصيل الفواتير وشحن العدادات مسبوقة الدفع كمنافذ جديدة للتيسير على المواطنين ، وتوفير خدمة تحصيل فاتورة استهلاك الكهرباء الكترونيا من خلال اتاحة بيانات الفواتير على موقع الشركة على شبكة المعلوماتwww.meedco.gov.eg .



كما تم تفعيل برنامج القراءات الموحد المنفذ بمعرفة الشركة القابضة لكهرباء مصر بعدد (6) افرع ايرادات للقراءة بالتابلت والذى بدأ من شهر مايو الماضى تمهيداً لتعميم التجربة خلال شهرى يوليو واغسطس من هذا العام .



وتم تطوير الخدمات المقدمة من موقع الشركة على شبكة المعلومات على النحو التالى:



- الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهرياً وعرض فاتورتين سابقتين .



- نشـر ثقـافة ترشيد الطـاقة وتـوعية المشتـركين عن الطـرق السليمـة .



ـ لاستخدام الأجهزة الكهربائية والتوسع فى تركيب اللمبات الليد .



- استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين لتطوير الخدمة .



- إدخال المشترك للقراءة عن طريق موقع الشركة او موقع حماية المستهلك شهريا.​



