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كلهم بتوع كلام .. كيف سخر كايكاتير "ذا ويك" من ترامب وإيران؟

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:36 ص
كلهم بتوع كلام .. كيف سخر كايكاتير "ذا ويك" من ترامب وإيران؟ كاريكاتير الصحيفة الأمريكية
كتبت: إنجى مجدى

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سخر كاريكاتير لمجلة "ذا ويك" الأمريكية من كلاً من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقادة إيران، ما يعكس غياب مصداقية وجدية كلا الطرفين فى مواقفه خلال الأزمة القائمة بين الجانبين.

 

وفى الرسم الكاريكاتورى وقف الحلفاء الأوروبيين لواشنطن فى جانب وفى المقابل وقف ترامب ونظيره الإيرانى، وإذ بالقادة الأوروبيين يقولون دون أن يتحدد لمن يوجهون حديثهم "بالنظر إلى سلوكك الماضى، فإننا وجدنا أنه من الصعب تصديق أى شئ تقوله"، وذهب الرئيس الإيراني للتساؤل "هل تتحدثون إلىَ أم إليه؟".

ترامب وإيران بتوع كلام
ترامب وإيران بتوع كلام

 

ورسام الكاريكاتير هنا أراد السخرية من مصداقية وجدية الجانب الإيرانى فى مواقفه وتصعيده الكلامى، وكذلك ترامب الذى اعتاد أن يتراجع عن اتفاقاته، وكان أبرزها الاتفاق النووى محل الأزمة الحالية الناشبة بين واشنطن وطهران.

 


ايران

ترامب

الولايات المتحدة

الحرب على ايران

ايران وامريكا

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