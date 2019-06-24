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كريم بعد ضبطه بـ2000 قرص مخدر:" لو لقيت شغل يكفينى ويكفى بيتى هشتغله"

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:00 ص
كريم بعد ضبطه بـ2000 قرص مخدر:" لو لقيت شغل يكفينى ويكفى بيتى هشتغله" حبس-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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"بيع المخدرات بيكسب الطاق طاقين، وكفاية أنى مش بشتغل تحت رحمة حد، يقولى روح وتعالى، أخرج من القضية على خير وبعد كده لو لقيت شغل يكفينى ويكفى بيتى هشتغله"، بهذه الكلمات اعترف "كريم،ع" 36 سنة  "كوافير"، أمام النيابة العامة، بعد اتهامه بالتورط فى جلب وتوزيع الأقراص المخدرة بحدائق القبة.

وكشف المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه اتخذ من دائرة القسم مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، مضيفا أنه اتخذ من تجارة المخدرات عملا له لتوفير متطلباته المعيشية، بالإضافة إلى توفير نفقات متطلباته للمواد المخدرة.

وأوضح أن السبب فى تجارة المخدرات، هو رغبته فى الثراء السريع، بالإضافة إلى إدمانه مخدر "الهيروين والأقراص المخدرة".

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "كريم.ع" 36 سنة عامل، مقيم فى منطقة حدائق القبة، وبحوزته 2000 قرص ترامادل، قبل توزيعها على عدد من عملائه فى المنطقة، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


تجارة المخدرات

أقراص مخدرة

حبس عامل

حدائق القبة

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