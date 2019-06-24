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كاريكاتير إسرائيلى: مبعوث قطر سلم بلاتينى دولارات لاستضافة مونديال 2022

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:04 م
كاريكاتير إسرائيلى: مبعوث قطر سلم بلاتينى دولارات لاستضافة مونديال 2022 كاريكاتير اسرائيلى
كتب- هاشم الفخرانى

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سخرت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية من فساد رئيس "الويفيا" السابق ميشيل بلاتينى بعد ملاحقته قضائيا فى تهم فساد تتعلق بدفع إمارة قطر ملايين الدولارات لاتحاد كرة القدم الدولى "الفيفا" لاستضافة مونديال الدوحة 2022 .

 

 

كاركاتير
كاركاتير

 

ورسم الرسام الإسرائيلى "بدرمان" بلاتينى وهو جالس على مكتبه فى حين قالت سكرتيرته الخاصة :" هل أسمح المبعوث الخاص بقطر بأن يدخل بحقائبه الممتلئة بالدولارات".

 

وتشير تقارير غربية إلى أن بلاتينى التقى بمبعوث خاص من تنظيم "الحمدين" وسلمه مبلغا وقدره 10 ملايين دولارات من أجل التصويت لصالح قطر فى استضافة مونديال الدوحة 2022 .

 

 

 

 

 


قطر

الدوحة

اسرائيل

تل ابيب

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