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قُتل فى ظروف غامضة.. العثور على جثة شاب وسط الزراعات بالدقهلية

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:25 م
قُتل فى ظروف غامضة.. العثور على جثة شاب وسط الزراعات بالدقهلية جثة - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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عثرت الأجهزة الأمنية بالدقهلية على جثة شاب مقتول داخل الزراعات بناحية مركز منية النصر.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز منية النصر بالعثور على جثة داخل زراعات الذرة بناحية مركز الدراكسة.
 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعي محمد حسني السيد 32 سنة، وتم استدعاء النيابة العامة لمعاينة الجثة، والتى طلبت بنقله إلى مشرحة مستشفى منية النصر، وطلبت النيابة بعمل التحريات عن سبب الوفاة وتواجد الجثة فى ذلك المكان.
 
 

 


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