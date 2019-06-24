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الإثنين، 24 يونيو 2019 12:34 م
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قطع المياه عن مراكز الفيوم وإطسا وإبشواى ويوسف الصديق لتطهير بحر حسن واصف

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:03 م
قطع المياه عن مراكز الفيوم وإطسا وإبشواى ويوسف الصديق لتطهير بحر حسن واصف إنقطاع المياه - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم عن انقطاع المياه عن بعض مراكز الفيوم، وذلك نظرا لأعمال التطهير التى تقوم بها مديرية الرى ببحر حسن واصف مما أدى إلى توقف المرحلة الأولى بمحطة العزب الجديده عن العمل وأثر على وصول المياه إلى عدة مناطق.

ولفتت الشركة فى بيان إلى أن المناطق المتأثرة هى مدينة الفيوم بأكملها ومركز ومدينة إطسا وقرى تابعه لمركز الفيوم وهى "العدوه - العامريه -الزملوطي-سيلا -دمو-سجن دمو-مساكن دمو القديمة" ومدينة الفيوم الجديده وقرى العجميين وطلها والنصارى التابعة لمركز ابشواى وقرىة الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق  وقرى الكعابى وجرفس وابو عيطة  التابعه لمركز ومدينة سنورس.

وأكدت الشركة أنه عند انتهاء أعمال الرى سيتم تشغيل المحطة وإعادة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتأثره.

 

 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

مياه الشرب بالفيوم

انقطاع مياه الشرب

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