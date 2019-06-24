قطاع العقارات يدفع ببورصة دبى للمنطقة الخضراء بمستهل تعاملات الاثنين

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.30% رابحا 8.65 نقطة ليصل إلى مستوى 2647.36 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 47.8 مليون سهم محققة ما قيمته 72.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1055 صفقة ل32 سهما، وارتفع 19 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 5 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.87%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.92%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.75%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.63%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.97%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة الصناعات الوطني ة القابضة بنسبة 4.65%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 2.54%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية بنسبة 9.95%، ثم بنك المشرق بنسبة 8.73%.