قاتل نجل زوجته فى المنوفية: "كنت بعذبه علشان أمه تضطر ترجعه لأبوه"

المنوفية - محمد فتحى

جريمة بشعة شهدتها مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك عندما تجرد عاطل من مشاعر الإنسانية، وقام بقتل نجل زوجته بسبب كرهه الشديد له، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وأكد المتهم خلال اعترافاته أمام مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أنه قام بالتعدى عليه بالضرب المبرح على وجهه ورأسه، وقام بإلقائه أكثر من مرة من أعلى إلى أسفل حتى أغمى عليه، قائلا: "تركته وهربت حتى لا يرانى أحد، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، وشاهدته ابنة شقيقته".

وقالت ابنة شقيقة المتهم، إن خالها قام بالتعدى بالضرب على الطفل على وجه ورأسه بالضرب باليد وتعذيبه، ورميه أكثر من مرة من أعلى إلى أسفل حتى فقد النطق نهائيا، وقام بتركه ومغادرة المنزل حتى لا يراه أحد، وعقب مغادرته قمت بالذهاب إلى الطفل فوجدته فاقد الوعى فقمت بالاتصال بوالدته، وحضرت وذهبت به إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى وفارق الحياة هناك.

وبمواجهته بالمشاهدة أكد قيام بارتكاب الواقعة، لتعذيبه حتى تقوم والدته بإرساله لوالده وليس لقتله نهائيا.

وأكدت والدة المجنى عليه، أن المتهم كان دائم التعدى على المجنى عليه حيث قام أكثر من مرة بالتعدى عليه بالضرب بدون أى سبب، وآخرها منذ 4 أشهر قام بكسر زراع المجنى عليه بيده وقدمت الأم الإشاعات التى تؤكد كلامها.

وأضافت، أنها لم تتوقع قيام زوجها بفعل ذلك الأمر لكنه كان يقوم بالتعدى عليها هى الآخرى، للحصول على الأموال لشراء المخدرات، وبالعرض على محمد رضا وكيل نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، والمستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تشريح جثمان المجنى عليه لمعرفة سبب الوفاة، وحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "رائد.م.ح" 3 سنوات إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، مصاب بارتجاج فى المخ وأثار تعدى على الوجه والرأس وكسور بكامل الجسد.

على الفور قرر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم محمد أنور مفتش مباحث قسم ومركز شبين الكوم، الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، لكشف مرتكب الواقعة على الفور تم وضع الاكمنة الثابتة والمتحركة.

وبسؤال نجلة شقيقة المتهم أكدت قيام "حسنى .م . ح" 30 عاما سائق ومقيم شبين الكوم ، بالتعدى على نجل زوجته الذى لم يتعد سن 3 سنوات عليه بالضرب على وجه ورأسه باليد وتعذيبه حتى فارق الحياة بسبب كرهه الدائم له، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب كرهه للطفل، وأنه قام بالتعدى عليه ولم يقصد قتله، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.