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فيديو..لحظة إحباط تهريب 20 مليون قرص كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

الإثنين، 24 يونيو 2019 06:18 م
فيديو..لحظة إحباط تهريب 20 مليون قرص كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه أقراص مخدرة- ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يبرز فيديو نجاح أجهزة الأمن في إحباط محاولة جلب وتهريب قرابة 20 مليون قرص مخدر تقدر قيمتها بحوالى 200 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة أمن الموانئ ، اعتزام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" بتهريب شحنة من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاويتين ضمن مشمول رسالة خيوط غزل قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء دمياط لصالح أحد مصانع الأقمشة بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) تم ضبط الحاويتين بميناء دمياط البحرى، وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاويتين بحضور مندوب صاحب الشأن "مستخلص جمركى – مقيم بالدقهلية".. أسفرت أعمالها عن ضبط تسعة عشر مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر مخبأة ضمن مشمول الرسالة بالحاويتين.. وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالى مائتا مليون جنيه).

 

 


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