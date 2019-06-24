"فى 7 معلومات" .. تعرف على تفاصيل سقوط مأذون مزييف فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة من القبض على مأذون سابق، لاتهامه بالنصب على راغبي الزواج، وإيهامهم أنه ما زال يمارس المهنة، وإعطاء المترددين على مكتبه وثائق زواج وطلاق مزورة، وغير مقيدة بمحكمة الأسرة، والاستيلاء على الرسوم المالية لنفسه.

وترصد "اليوم السابع" أبرز 7 معلومات عن المأذون المزيف..