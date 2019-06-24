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"فى 7 معلومات" .. تعرف على تفاصيل سقوط مأذون مزييف فى الجيزة

الإثنين، 24 يونيو 2019 07:22 م
"فى 7 معلومات" .. تعرف على تفاصيل سقوط مأذون مزييف فى الجيزة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة من القبض على مأذون سابق، لاتهامه بالنصب على راغبي الزواج، وإيهامهم أنه ما زال يمارس المهنة، وإعطاء المترددين على مكتبه وثائق زواج وطلاق مزورة، وغير مقيدة بمحكمة الأسرة، والاستيلاء على الرسوم المالية لنفسه.

وترصد "اليوم السابع" أبرز 7 معلومات عن المأذون المزيف..

  • المتهم تم عزله من وظيفته لارتكابه مخالفات مالية بعدم توريد الرسوم المالية لمحكمة الأسرة.
  • تم تعيين مأذون أخر إلا أنه نصب على المواطنين واحتال عليهم وأدعى أنه المسئول عن المنطقة.
  • أعطى المتهم المتزوجين حديثًا وثائق زواج وطلاق مزورة، غير مقيدة بقلم الحفظ بمحكمة الأُسرة.
  • عثر بمكتب المتهم على 3 دفاتر وثائق زواج خالية من البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الدولة.
  • عثر بمكتب المتهم على وثائق طلاق خالية البيانات، تحمل بصمة خاتم شعار الدوله المقلد.
  • عثر بحوزته على دفتر نموذج رقم 6 لمحكمة الأُسرة.ضبط بحوزة المتهم مبلغ 2300 جنيه من حصيلة عمله.

 

 


مأذون مزور

مأذون سابق

وثيقة طلاق

محكمة الاسرة

وثيقة زواج

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