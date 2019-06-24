فض المنازعات الاسثمارية تعقد جلستها الـ49 للفصل فى النزاعات

كتب إبراهيم قاسم

تفصل لجنة فض المنازعات الاستثمارية برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، خلال أيام فى مجموعة من المنازعات الاسثمارية المعروضة عليها.

وتعد هذه الجلسة رقم 49 للجنة التى تجتمع مرتين كل شهر، ويعرض عليها ما يتجاوز 30 منازعة فى كل جلسة.

وتعتبر قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين .

وتتمثل أهمية اللجنة فى مساهمتها فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلا.