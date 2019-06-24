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فرقة الشباب والرياضة تشارك فى تقديم فقرات فنية خلال الإحتفالات ببطولة أفريقيا

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:41 م
فرقة الشباب والرياضة تشارك فى تقديم فقرات فنية خلال الإحتفالات ببطولة أفريقيا فرقة الشباب والرياضة
الإسماعيلية – جمال حراجى

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شاركت فرقة وزارة الشباب والرياضه " سمسمية بلدنا - الإسماعيليه" فرحة أهل الإسماعيليه بإستضافة بطولة الأمم الأفريقية بتقديم فقرات فنيه من خلال إذاعة وتليفزيون القنال، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وسامى عبد الحليم مدير مديرية الشباب والرياضه بالإسماعيلية.

وقال رضا قنديل مدرب الفرقة، أن الفرقة تحت رعاية وزارة الشباب ضمن المشروع القومى للحفاظ على التراث بمدن القناه الثلاث الإسماعيلية والسويس، وبورسعيد،  وبها 30 عضو من الأطفال والشباب تحت 30 سنه، ومكونه من عازفين سمسميه وإيقاع وكورال، وغناء فردى ورقصات، وتم إنشائها منذ 4 سنوات، وشاركت الفرقة فى العديد من المناسبات الوطنية وتم التسجيل معها  فى عدد من القنوات القضائية

وأضاف قنديل أن "فنون السمسمية "وبالتنسيق مع إذاعة وتليفزيون القنال قدمت عمل فني مصور وهو أغنيه بمناسبة البطولة الإفريقيه "من تانى يا مصر" كلمات الشاعر محمد عبد العظيم الحان فولكلور سمسميه، غناء فرقة رضا قنديل

 

 


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