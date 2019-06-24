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فرحة أسر أولى بالرعاية خلال تسليم محافظ الشرقية لهم وحدات سكنية (صور)

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:00 م
فرحة أسر أولى بالرعاية خلال تسليم محافظ الشرقية لهم وحدات سكنية (صور) الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية خلال تسليمه عقود شقق للاولى بالرعاية
الشرقية – إيمان مهنى

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سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،3 عقود وحدات سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية والحالات المُلحة على الحالات المستحقة من أبناء المحافظة،جاء خلال إستقباله لهم بمكتبه بديوان عام المحافظة،بحضور المهندسة عبير عبد القادر مدير إدارة صندوق الإسكان.

 
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وهنأ المحافظ المستحقين وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية، مؤكداً أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى جاهدة من أجل الإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات "الخدمية والتنموية "،وأبدى المواطنون سعادتهم البالغة لحصولهم على الوحدات السكنية المخصصة لهم،مقدمين الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه علي توفير الحياة الكريمة لهم .

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وأمر محافظ الشرقية وكيل وزارة التضامن بضرورة متابعه سير إجراءات الأبحاث الإجتماعية على الأسر المستحقة  ، حتى لا تضيع الحقوق ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.
 
وهنأ المحافظ المستحقين وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية، مؤكداً أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى جاهدة من أجل الإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات "الخدمية والتنموية "، وأبدى المواطنون سعادتهم البالغة لحصولهم على الوحدات السكنية المخصصة لهم ، مقدمين الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه علي توفير الحياة الكريمة لهم .
DSC_93543 عقود
 

الشرقية

وحدات سكانية للشباب

التضامن الاجتماعى

الدكتور ممدوح غراب

محافظ الشرقية

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