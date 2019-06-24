غرفة المنشآت الفندقية: المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق تهتم بالسياحة "الميسرة" و"الخضراء"

كتبت آمال رسلان

قال ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن مجلس إدارة الغرفة فور انتخابه كان لديه تحديات كبيرة لتطوير القطاع الفندقى في مصر، لذلك تم دراسة أوضاع الفنادق فى المقاصد السياحية بشكل دقيق وتم وضع استراتيجية واضحة بناء على الوضع القائم، لافتا إلى أن الأولوية كانت بالنسبة للعنصر البشرى، معلنا أن الغرفة تنتهى خلال يونية الجارى من وضع البرنامج التدريبى الخاص بالعمالة الفندقية، مشيرا إلى أنه سيتم تضمين الخطط التدريبية جزء للتعامل مع السياحة الميسرة التى تعنى بذوى الاحتياجات الخاصة.

كما كشف فوزى خلال إحدى جلسات منتدى السياحة الميسرة فى المنطقة العربية، أن الغرفة تنتهى من وضع اللمسات الآخيرة لمنظومة معايير تقييم الفنادق المصرية الجديدة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، والتى سيتم الإعلان عنها فى يوليو.

وقال فوزى إنه تم استحداث نقطتين هامتين فى معايير تقييم الفنادق، منها وضع 10 نقاط تخص السياحة الميسرة إذا كانت موجودة فى الفندق فتساعده فى الحصول على نقاط إضافية فى التقييم لرفع درجة نجوميته، كذلك السياحة الخضراء أيضا تم إضافتها للمعايير، مؤكدا أنه خلال عامين ستكون السياحة الميسرة إجبارية للفنادق المصرية.