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غرفة القاهرة: ارتفاع الصادرات المصرية من الخضار والفاكهة لـ3.6 مليون طن

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:00 ص
غرفة القاهرة: ارتفاع الصادرات المصرية من الخضار والفاكهة لـ3.6 مليون طن خضار وفاكهة - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أن صادرات الخضار الفاكهة، ارتفعت لتصل إلى 3.6 مليون طن بزيادة 220 ألف طن عن العام الماضى.

وأضاف النجيب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن زيادة فرص التصدير تساهم تحقيق التوازن والحفاظ على حقوق الفلاح وتحقق له الربحية المطلوبة وهو ما يساعد على توازن الأسعار بسوق المحلى، وأشار إلى أن السوق المحلى يعانى من زيادة فى حلقات تداول المحاصيل حتى تصل إلى المستهلك وهو ما يرفع الأسعار فى السوق المحلى ويقلل من أرباح الفلاح.

جدير بالذكر أن مصر صدرت 1.6 مليون طن موالح إلى العديد من دول العالم خلال الفترة من شهر سبتمبر 2018، حتى نهاية أبريل 2019 تمثل 48% من كميات الحاصلات الزراعية المصدرة لدول العالم بحسب المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.


الخضار والفاكهة

ااخبار الاقتصاد

صادرات الفاكهة

صادرات الخضار

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