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غدا.. افتتاح مستشفى المسنين بتكلفة 90 مليونا و الأطفال بـ 220 مليونا

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:09 م
غدا.. افتتاح مستشفى المسنين بتكلفة 90 مليونا و الأطفال بـ 220 مليونا علاج المسنين - أرشيفية
كتبت أمل علام ومحمود راغب

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تعقد كلية الطب جامعة عين شمس مؤتمر صحفى، غدا الثلاثاء الموافق 25 يونيو الجارى، للإعلان عن افتتاح كل من مستشفى طب المسنين، وافتتاح المرحلة الأولى من مجمع أمراض، وجراحة الأطفال، بحضور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى و البحث العلمى، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب.

وقال الدكتور محمود المتينى، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، أن محمود المتيني أن مستشفى طب المسنين للمسنين، تم الانتهاء منها بتكلفة قدرها 90 مليون جنيه لتكون  المستشفى الجامعى الأول فى مصر و الشرق الأوسط فى تخصص أمراض المسنين،وخدمة كبار السن، وقد تم تصميم المستشفى معمارياً وفق أحدث المعايير العالمية، فضلاً عن تزويدها بجميع التخصصات اللازمة لتلك الشريحة العمرية الهامة.

وأضاف أن طب جامعة عين شمس، أسست قسم طب وصحة المسنين وعلوم الأعمار، فى عام 1984 ليخدم شريحة كبيرة من المرضى من كبار السن، وخاصة مع تزايد أعداد كبار السن، وتعدد احتياجاتهم، لم يعد المبنى القديم يفى باحتياجات و طموحات هذا التخصص فاصبح الحاجة ملحة لتأسيس مستشفى متكامل يضم أحدث الأجهزة الطبية الحديثة ليكون صرحاً طبياً كبيرا على المستوى المحلي و الإقليمى. 

 وأكد أن مستشفى الأطفال الجديد، سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مجمع أمراض، و جراحة الأطفال بتكلفة قدرها 220 مليون جنيه، و جارى العمل حاليًا فى المرحلة الثانية، وهى تجديد المستشفى القديم، وعودته إلى تراثه القديم منذ أربعينيات القرن الماضى، و يعقبها المرحلة الثالثة والأخيرة، بإنشاء برج جراحات الأطفال المجمعة ليصل مجموع أسرة الأطفال و جراحاتها إلى 650 سرير بانتهاء الـ3  مراحل بحلول 2022.

جدير بالذكر، أن الافتتاحات يحضرها عدد من الوزراء، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من الأطباء من مختلف التخصصات.

 


افتتاح مستشفى المسنين

طب عين شمس

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جامعة عين شمس

علاج المسنين

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