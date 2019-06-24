عودة بوكليت امتحان الثانوية العامة الاحتياطى من 4 محافظات إلى المطبعة

أكدت مصادر مسئولة، أنه تم الانتهاء من سحب وعودة صناديق البوكليت للامتحان الاحتياطى من مراكز توزيع أسئلة الثانوية العامة من 4 محافظات تأخرت فى إرسال الصناديق، إلى المطبعة السرية.

وأوضحت أن المحافظات هى: الإسكندرية، وأسيوط، والمنيا، وكفر الشيخ، ليصبح جميع صناديق الامتحان الاحتياطى وصلت للمطعبة من كل المحافظات فى مواد الأسبوعين الأولين للثانوية بامتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت أن منظومة الثانوية العامة اعتمدت نظام طباعة امتحان احتياطى للثانوية يتم وضعه فى مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية، تحسبا لأى ظروف طارئة فى الامتحان الأساسى ، ولم يتم اللجوء إلى الأسئلة الاحتياطية، ومن ثم عادت إلى المطبعة.