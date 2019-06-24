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عودة بوكليت امتحان الثانوية العامة الاحتياطى من 4 محافظات إلى المطبعة

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:21 ص
عودة بوكليت امتحان الثانوية العامة الاحتياطى من 4 محافظات إلى المطبعة امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة، أنه تم الانتهاء  من  سحب وعودة صناديق البوكليت للامتحان الاحتياطى من مراكز توزيع أسئلة الثانوية العامة من 4 محافظات تأخرت فى إرسال الصناديق، إلى المطبعة السرية.
 
وأوضحت أن المحافظات هى: الإسكندرية، وأسيوط، والمنيا، وكفر الشيخ، ليصبح جميع صناديق الامتحان الاحتياطى وصلت للمطعبة من كل المحافظات فى مواد الأسبوعين الأولين للثانوية بامتحانات الثانوية العامة.
 
وأوضحت أن منظومة الثانوية العامة اعتمدت نظام طباعة امتحان احتياطى للثانوية يتم وضعه فى مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية، تحسبا لأى ظروف طارئة فى الامتحان الأساسى ، ولم يتم اللجوء إلى الأسئلة الاحتياطية، ومن ثم عادت إلى المطبعة. 
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ 650 ألف  طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

 

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

 

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

 

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الأحياء للثانوية العامة 2019

امتحان مادة الاحياء 2019

نموذج اجابة مادة الاحياء للثانوية العامة

نموذج إجابة الأحياء للثانوية العامة 2019

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