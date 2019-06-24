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عمار الحكيم ينسحب من تحالف الإصلاح والإعمار العراقى

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:05 ص
عمار الحكيم ينسحب من تحالف الإصلاح والإعمار العراقى عمار الحكيم
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن عمار الحكيم، رئيس كتلة تيار الحكمة النيابية فى العراق، انسحابه من رئاسة تحالف الإصلاح والأعمار.

 

وقال لحكيم عبر حسابه على تويتر: "بعد قرار تيار الحكمة الوطنى القاضى بالذهاب إلى المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البناءة وممارسته لهذا الدور قولا وفعلا، نثمن الثقة الكبيرة التى منحها لنا الأخوة فى الهيئة القيادية لتحالف الإصلاح والإعمار وقلدونا رئاسته طيلة المدة المنصرمة، نتمنى أن نكون قد أدينا الأمانة وتحملنا المسؤولية على أحسن وجه".

 

وكشف الحكيم: "لذا نطالب الهيئة القيادية باختيار رئيسا بديلا لتحالف الإصلاح والإعمار على وفق آليات نظامه الداخلى".

عمار الحكيم
عمار الحكيم

 

يشار أن الهيئة العامة لتحالف الإصلاح والإعمار العراقية، عقدت اجتماعها الثالث، بتاريخ 23 ديسمبر  من العام الماضى، بحضور أعضاء وقيادات التحالف، بمكتب عمار الحكيم، وصوت المجتمعون على انتخاب "الحكيم" رئيسا للتحالف بالإجماع.

 

 


عمار الحكيم

العراق

تيار الاصلاح

نيار الاصلاح والاعمار

تيار الحكمة

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