عقاب المخالفين.. غلق الوحدات السكنية حال تحويلها لأنشطة تجارية بالمنصورة

الدقهلية - سارة الباز

صرح أشرف عبد الواحد، نائب رئيس حى غرب المنصورة بقيام رئاسة حى غرب المنصورة بإيقاف العمل بشقتين رقم 5، و6 بالدور الأرضى بمساكن المحمودية، وذلك بعد صدور قرار سابق بإلزام المالك برد الشىء لأصله، وتعمد المالك التقاعس، وتعديل المكان ليصبح مفتوحًا على مصراعيه، الأمر الذى عرض سكان المكان لمخاطر متعددة.

وأصدر نائب رئيس الحى ورئيس جهاز الخدمات، والورشة الصناعية، قرارا بغلق كافة المنافذ بالشقتين بالطوب الأحمر وإعادة المكان لسابق عهده، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.