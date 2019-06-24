عضو بـ"البيطريين": الحرارة تؤثر سلبا على كفاءة حملات التحصين ونطالب بتأجيلها

كتبت آية دعبس

طالب الدكتور على سعد على، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة الثروة الحيوانية بالنقابة، وزارة الزراعة، بتأجيل حملات التحصين لحين تحسن درجات الحرارة، مشيرا إلى أن تنفيذ الحملة فى ظل هذه الظروف وحرارة الجو الحارقة، تؤثر سلبا على صحة الحيوانات، وكذلك على كفاءة التحصين.

وأضاف سعد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملة الجارى تنفيذها هذه الأيام، لا جدوى منها وضررها أكثر من نفعها نظرا للارتفاع الكبير فى درجة الحرارة، والذى يؤدى إلى عدم استعداد جسم الحيوان لتلقى هذه الأدوية لتعرضه لإرهاق،مطالبا بإصدار قرار بوقف حملات التحصين فى الوقت الحالى حفاظا على الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى إصابة بعض الأطباء بإجهاد حرارى، وضربة شمس، لافتا إلى أن درجات الحرارة فى محافظات الصعيد وصلت إلى 50 درجة، لافتا إلى أن أعداد البيطريين بالوحدات بها عجز كبير، مما يعنى أن الطبيب سيتحمل مجهود مُضاعف، بالإضافة إلى عدم وجود ثلاجات فى كثيرا من الوحدات، وبالتالى يتأثر التحصين.

وأوضح أن آخر حملة تحصين تمت كانت فى منتصف مارس الماضى، لافتا إلى إمكانية أن تمتد الفترة بين الحملات إلى 6 أشهر.