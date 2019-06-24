عثمان الخشت: لن نحجب نتائج الطلاب المتعثرين ماديا ومش بنرجع فى كلامنا

وائل ربيعى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن تطوير العقل المصري، يمثل جزءا مهما من تطوير الدولة ومواكبة وتتبع الحضارات والدول، مشيرا إلى أن التقدم يتطلب التطوير في التعليم وتتبع الدول في تطوره، مشيرا إلى أهمية التفكير والابتعاد علن التقليد وضرورة الاعتماد على الابتكار، موضحا أن التيارات المتطرفة " تفكير متخلف وغبي"، وطرق تفكيرها فاشلة، مشيرا إلى تغيير طرق التفكير يعود بالنفع على الدولة واقتصادها وتطويرها والانتقال من طرق التفكير القديمة إلى طرق جديدة.



وأضاف الخشت، بكلمته اليوم الإثنين، خلال الحوار المفتوح مع طلاب جامعة القاهرة، بحضور الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، أن هناك صراعات في تغير طرق التفكير، موضحا أن التحول في الانتقال من عصر ديني إلى عصر ديني جديد "سيدنا إبراهيم"، والبشرية تغييرت مع سيدنا موسى وسيدنا عيسي وسيدنا محمد، وكذلك الفلافسة والعلماء، مشيرا إلى ضرورة تغيير طرق التفكير والقضاء على طرق التفكير التقليدي والانتقال إلى طرق التفكير الجديدة والحديثة التي تعمل على تطوير الدول.



وأوضح الخشت، أن جامعة القاهرة، عبر تاريخها لم يوجد شيئا يوحدها، والهدف المشترك فقط فى اشتراك الطلاب فى اسم جامعة، لافتا إلى أن الجامعة أدرجت مقررات جديدة للتفكير النقدي وريادة الأعمال، والاختبار في التفكير والفهم والتحليل، من أجل خريجي قادر على مواكبة سوق العمل، مؤكدا أن أحد طرق تطوير العقل المصر، هو الحوار البناء، وأن الحوار المشترك مع الطلاب يساعد على التواصل والخروج باستفادة كبيرة، قائلا: "جامعة القاهرة لا ترجع في كلامها وقررارت مجلس الجامعة للطلاب وسيتم تنفيذها، وأن فكرة الرفع الحدي الخاص بالدرجات موجودة في كل جامعات الدولة المتقدمة والخاص للطلاب في الكليات، وأن كل الطلاب المتعثرين ماليا لن تحجب نتائجهم هذا العام.







