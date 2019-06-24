عاملان يمزقان جسد ابن خالهما بسبب "بوست" على فيس بوك

القليوبية - نيفين طه

مزق عاملان بقليوب جسد ابن خالهما بسبب قيامهما بكتابة "بوست" على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يحتوى على سب للمجنى عليه، الذى أتى لمعاتبتهما فنشبت مشاجرة تعدى خلالها المتهمان عليه بسلاح أبيض، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وجرى نقل المصاب لمستشفى قليوب .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطاراً بورود بلاغا لمركز شرطة قليوب من الأهالى يفيد بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية ميت حلفا دائرة المركز.

انتقل العميد يحى راضى مدير المباحث الجنائية إلى مكان الحادث، وتبين حدوث المشاجرة بين بين طرف أول "م ج ش" 16 عاما طالب، مصاب، وجرى نقله لمستشفى قليوب التخصصى وحجزه للعلاج وطرف ثان "ا ج س" 23 عاما وشقيقه "ى" 18عاما، عامل، بمحل الأول وهما نجلى عمة المجنى عليه .

بإجراء التحريات تبين قيام الطرف الثانى بالتعدى بالسب والشتم على الطرف الأول عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" واليوم ولدى حضوره لمعاتبتهما حدثت بينهم مشاده كلاميه تطورت لمشاجره تعدى خلالها الثانى على الأول بالضرب بسلاح أبيص "كتر" محدثاً مابه من إصابات وفرا هاربان.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الطرف الثانى، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعه وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعه وتم التحفظ عليه، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10786 جنح مركز شرطة قليوب لسنة 2019م.