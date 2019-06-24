سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 02:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

عاملان يمزقان جسد ابن خالهما بسبب "بوست" على فيس بوك

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:04 م
عاملان يمزقان جسد ابن خالهما بسبب "بوست" على فيس بوك اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مزق عاملان بقليوب جسد ابن خالهما بسبب قيامهما بكتابة "بوست" على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يحتوى على سب للمجنى عليه، الذى أتى لمعاتبتهما فنشبت مشاجرة تعدى خلالها المتهمان عليه بسلاح أبيض، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وجرى نقل المصاب لمستشفى قليوب .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطاراً بورود بلاغا لمركز شرطة قليوب من الأهالى يفيد بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية ميت حلفا دائرة المركز.

انتقل العميد يحى راضى مدير المباحث الجنائية إلى مكان الحادث، وتبين حدوث المشاجرة بين بين طرف أول "م ج ش" 16 عاما طالب، مصاب، وجرى نقله لمستشفى قليوب التخصصى وحجزه للعلاج وطرف ثان "ا ج س" 23 عاما وشقيقه "ى" 18عاما، عامل، بمحل الأول وهما نجلى عمة المجنى عليه .

بإجراء التحريات تبين قيام الطرف الثانى بالتعدى بالسب والشتم على الطرف الأول عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" واليوم ولدى حضوره لمعاتبتهما حدثت بينهم مشاده كلاميه تطورت لمشاجره تعدى خلالها الثانى على الأول بالضرب بسلاح أبيص "كتر" محدثاً مابه من إصابات وفرا هاربان.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الطرف الثانى، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعه وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعه وتم التحفظ عليه، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10786 جنح مركز شرطة قليوب لسنة 2019م.


عاملان يمزقان جسد ابن خالهما

بوست على موقع التوصل الاجتماعى

مشاجرة

سب المجنى عليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة