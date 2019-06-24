طرح 25 طن لحوم ودواجن مجمدة يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالقاهرة والجيزة

كتب مدحت وهبة

أعلنت شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن استمرار طرح كميات اللحوم والدواجن المجمدة، حيث تتراوح من 20 الى 25 طنا يوميا بجانب طرح اللحوم الطازجة السودانية واللحوم الطازجة البلدية وكذلك منتجات السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بمنافذ الشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة .

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية بإعداد خطة لتطوير شركات الصناعات الغذائية لزيادة معدلات الإنتاج والعمل على تحويل الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة بجانب أيضا تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وتحويلها إلى سلاسل تجارية تنافس القطاع الخاص.