ضبط 789 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمد أبو عوض

نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، وخاصة قضايا التموين.

وأسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط "789" قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية.