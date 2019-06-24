سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 01:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط 789 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:34 م
ضبط 789 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة تموين- ارشيفية
كتب محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، وخاصة قضايا التموين.

وأسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط "789" قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية.

 

 


تموين

سلع تموينية

شرطة التموين

محلات عامة

شهادة صحية

قضايا تموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حملة تموينية تسفر عن تحرير 77 قضية بالجيزة

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:24 ص

ضبط 24 قضية تموينية و121 حالة إشغال بأسواق أسوان

الأحد، 23 يونيو 2019 10:27 م

ضبط أغذية فاسدة وتحرير 72 محضر تموين بالوادى الجديد

الأحد، 23 يونيو 2019 08:43 م

ضبط 3 طن سكر تموينى و162 كيلو لحوم فاسدة خلال حملة تموينية بالبحيرة

الأحد، 23 يونيو 2019 01:59 م

ضبط 96 قضية تموينية وتنفيذ 995 حكما قضائيا بالفيوم خلال 24 ساعة

الأحد، 23 يونيو 2019 01:02 م

ضبط 48 قضية تموينية فى حملة على الأسواق بسوهاج

السبت، 22 يونيو 2019 01:07 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة