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ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى العمرانية

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:21 ص
ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى العمرانية مخزن دقيق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على إثنين من أصحاب المخازن والمخابز بالعمرانية، لاتهامهما بحيازة 5 أطنان و100 كيلو من الدقيق المدعم، قبل بيعها بالسوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
وردت معلومات لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بالجيزة، تفيد تجميع " عماد. س " صاحب مخزن، بالعمرانية،  لكميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم من قبل الدولة، والذى يتم صرفه بنظام الحصص للمخابز المرخصة، ويستخدم في انتاج الخبز البلدى المدعم،  ويصرف على بطاقات صرف الدعم، وطرح تلك الكميات للبيع بالسوق السوداء، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبحوزته 450 كيلو من الدقيق المدعم. 
 
كما تمكن رجال مباحث التموين من ضبط " أشرف. ح " صاحب مخبز بالعمرانية، بحوزته 93 جوال من الدقيق المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وبلغ وزن المضبوطات بحوزة المتهمين 5 أطنان و100 كيلو، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 

مباحث التموين

دقيق مدعم

السوق السوداء

حملة تموينية

العمرانيه

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