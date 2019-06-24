ضبط 4931 سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، وخاصة قضايا التموين، الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.

وأسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء جهود الإدارة عن ضبط (4931) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.

وتم ضبط كافة مخالفات قانون البيئة دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل عن ضبط "75" قضية متنوعة، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.