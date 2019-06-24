ضبط 31 قطعة سلاح ومواد مخدرة وتنفيذ 2113 حكما قضائيا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت الاجهزة الامنية بسوهاج حملة مكبرة أستهدفت حائزى الاسلحة النارية الغير مرخصة وتجار المواد المخدرة والمتعاطين لها بدائرة المراكز والاقسام وذلك بالإشتراك وفرع الأمن العام ومدعومة بمجموعات قتالية.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 5 بنادق الية و8 بنادق خرطوش و12 فرد روسى محلى الصنع و2 فرد خرطوش و5 طلقات خرطوش و4 قطع أسلحة بيضاء 31 قطع سلاح تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كما تم ضبط "15" لفافة لنبات البانجو المخدر و كيس به مادة الشابو المخدر ومبلغ مالى "220" جنية وهاتف محمول وذلك بقصد الاتجار حيازة نبيل ا ث ر 22 سنة عامل ومقيم مركز جرجا بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع والسلاح بقصد الدفاع وتم ضبط "30" قطعة من جوهر الحشيش المخدر حيازة علم الدين م ا 57 سنة عامل ومقيم الوحلية مركز البلينا بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وعلى جانب أخر تمكن ضباط وحدة مباحث قسم اول سوهاج من ضبط إسلام ر ن ع 31 سنة عامل وبحوزته "25" قرص ابتريل المخدرو مدحت ر ن ع 35 سنة عامل وبحوزته "10" أقراص ابتريل المخدر وسلاح ابيض " مطواه " ويقيمان قسم اول سوهاج - بمواجهة المتهمان بما اسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التعاطى والسلاح الابيض بقصد الدفاع وضبط "2" قطعة من جوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالي "4" جرام وكذا سيجارة محشوة بذات المخدر حيازة المتهم كريم م ف ش 27 سنة عامل ومقيم ش ابو سلطان قسم جرجا بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى وقطعة من جوهر الحشيش المخدر و د "4" قرص مخدر مجهول المصدر حيازة المتهم محمود ب ح ح - سن 40 سائق ومقيم – قسم اول سوهاج - بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

وتم تنفيذ "2113 " حكما قضائيا متنوعا وفـي مجال التموين تم ضبط 56 قضية تموينية - عدد " 8 " قضية أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 8" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 12" قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 6" قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 6" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 5" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 8 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وقضيتى عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش وقضية حيازة وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية.