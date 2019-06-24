ضبط 3 أطنان زيت طعام فاسد فى الإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 3 أطنان زيت طعام مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل محل غير مرخص لتجارة المواد الغذائية بالعامرية، قبل طرحها بأسواق الإسكندرية.

وردت معلومات لضباط المباحث تفيد قيام صاحب محل غير مرخص لتجارة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة العامرية أول بتجميع وحيازة كميات كبيرة من زيت الطعام الغير صالح للاستهلاك الآدمي.

واستهدفت حملة أمنية المحل المشار إليه، وعثر على 3 أطنان و100 كيلو جرام زيت طعام مجهولة المصدر معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تجارية غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية.

تحرر محضر بقسم شرطة العامرية أول، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.