ضبط 238 قضية تموينية و141 كيلو لحوم فاسدة فى أسيوط

كما تم ضبط "68" كيلو من مشتقات اللحوم و "298 رغيف حواوشي" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و القضية جنح قسم أول أسيوط لسنة 2019 م ضد المتهم" ح . م .ح 32 سنة مسئول مطعم ومقيم قرية الواسطى دائرة مركز الفتح"، وضبط "16" كيلو من مشتقات اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي والقضية جنح قسم أول أسيوط لسنة 2019 م ضد " م . م . د 49 سنة صاحب مطعم بشارع سعد زغلول"، و تم ضبط "16" كيلو من مشتقات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي والقضيةمركز ساحل سليم لسنة 2019 م ضد" م . ع . ت 29 سنة صاحب محل مجمدات ومقيم بندر ساحل سليم"، وحيث تم ضبط "15 كيلو زبدة بقرى بدون بيانات و 10 كيلو من اللحوم والفراخ غير صالحة للاستهلاك الادمى و أكياس سوداء محظور تداولها، 40 برطمان سمن منتهى الصلاحية" ٠

وكذلك القضية جنح أ د ط مركز ديروط لسنة 2019 م ضد المتهم"ص . ك . ك . ا 47 سنة صاحب سوبر ماركت ومقيم ديروط الشريف وتم ضبط "7 كيلو كبده غير صالحة للاستهلاك الآدمى" ، و القضية جنح مركز الفتح لسنة 2019 م ضد المتهم" ب . ك . س . ت 35 سنة صاحب مخازن أعلاف ومقيم قرية بنى طالب دائرة مركز الفتح" حيث تم ضبط "85" شيكارة ردة بقصد الغش التجارى للأعلاف ، والقضية جنح مركز ديروط لسنة 2019 م ضد" ع . ش . ع . ف سن 35 صاحب مطعم ومقيم المندرة دائرة مركز ديروط" وذلك لاستخدامه اسطوانة بوتاجاز فى غير الغرض ، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اقروا بالوقائع واعترفوا بصحتها تم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.