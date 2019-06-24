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ضبط 238 قضية تموينية و141 كيلو لحوم فاسدة فى أسيوط

الإثنين، 24 يونيو 2019 07:41 م
ضبط 238 قضية تموينية و141 كيلو لحوم فاسدة فى أسيوط لحوم - أرشيفية
أسيوط- هيثم اابدري

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شنت مباحث تموين أسيوط حملة مكبرة على الأسواق بمختلف مناطق ومراكز المحافظة وبالتنسيق مع مديريات "التموين، والصحة والطب البيطري" وقسم شرطة المرافق والجهات الإدارية التابعة لكل وحدة محليه وأسفرت جهودها عن ضبط 238 قضية تموينية منها متنوعه، و141 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى .


تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد بقيام حملة مكبرة استهدفت الأسواق على مختلف مناطق ومراكز المحافظة وتمكنت من ضبط القضية جنح مركز ديروط لسنة 2019 م  ضد " ع . م . م   20 سنة صاحب مطعم بناحية ديروط الشريف ،  ومقيم بذات الناحية"، وضبط "24" كيلو من مشتقات اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي و القضية جنح  قسم أول أسيوط لسنة 2019 م ضد المتهم"  م . ا . ح . م  ـ صاحب مطعم  ومقيم قرية الواسطي  دائرة مركز الفتح

كما تم  ضبط "68" كيلو من مشتقات اللحوم و "298 رغيف حواوشي" غير صالحة للاستهلاك الآدمى،  و القضية جنح قسم أول أسيوط لسنة 2019 م  ضد المتهم"  ح . م .ح   32 سنة مسئول مطعم  ومقيم قرية الواسطى دائرة مركز الفتح"، وضبط "16" كيلو من مشتقات اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي والقضية جنح قسم أول أسيوط لسنة 2019 م  ضد " م . م . د   49 سنة صاحب مطعم  بشارع سعد زغلول"، و تم ضبط "16" كيلو من مشتقات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي  والقضيةمركز ساحل سليم لسنة 2019 م ضد" م . ع . ت   29 سنة صاحب محل مجمدات ومقيم بندر ساحل سليم"، وحيث تم ضبط "15 كيلو زبدة بقرى بدون بيانات و 10 كيلو من اللحوم والفراخ غير صالحة للاستهلاك الادمى  و أكياس سوداء محظور تداولها، 40 برطمان سمن منتهى الصلاحية" ٠
 
 وكذلك  القضية جنح أ د ط مركز ديروط لسنة 2019 م  ضد المتهم"ص . ك . ك . ا  47 سنة صاحب سوبر ماركت ومقيم ديروط الشريف  وتم ضبط "7 كيلو كبده غير صالحة للاستهلاك الآدمى" ، و القضية جنح  مركز الفتح لسنة 2019 م  ضد المتهم"  ب . ك . س . ت  35 سنة صاحب مخازن أعلاف ومقيم قرية بنى طالب دائرة مركز الفتح" حيث تم ضبط "85" شيكارة ردة بقصد الغش التجارى للأعلاف ، والقضية جنح  مركز ديروط لسنة 2019 م  ضد" ع . ش . ع . ف  سن 35 صاحب مطعم  ومقيم المندرة دائرة مركز ديروط" وذلك لاستخدامه اسطوانة بوتاجاز فى غير الغرض ، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اقروا بالوقائع واعترفوا بصحتها تم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

 

 


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