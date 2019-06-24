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ضبط 2.5 طن لحوم فاسدة و1.2 طن أسمدة وأعلاف غير مطابقة للمواصفات

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:21 م
ضبط 2.5 طن لحوم فاسدة و1.2 طن أسمدة وأعلاف غير مطابقة للمواصفات لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب محمد أبو عوض

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط 10 قضايا إسطوانات بوتاجاز، وضبط 11 قضية دقيق مدعم،  وضبط خلالها 3,500 طن دقيق، وضبط 414 قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط17 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية.. ضبط خلالها 790 عبوة سلع غذائية، وضبط قضية واحدة فى مجال الإستيلاء على الدعم.

كما تم ضبط 43 قضية فى مجال الغش الغذائى ضبط خلالها "8.899 طن-1407عبوة- 60 لتر- 200 قطعة" مواد غذائية متنوعة، وتم ضبط 15 قضية فى مجال الغش غير غذائى.. ضبط خلالها 1,200 كيلو جرام- 3325 قطعة- 160 لتر- 23845عبوة " مواد غير غذائية، و505 قضية فى مجال المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص15 قضية فى مجال الأسماك و اللحوم ومصنعاتها،  ضبط خلالها 2,522 طن لحوم –25 كيلو جرام أسماك- 20 عبوة تونة، ضبط 23 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، ضبط خلالها عدد 183عبوة سجائر .

وضبط 2 قضية فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة ، والزراعية، ضبط خلالها 1.275 طن أسمدة وأعلاف وضبط 2 قضية فى مجال المضبوطات مجهولة المصدر ضبط خلالها 2160 قطعة "مستحضرات تجميل، مستلزمات طبية، ضبط 2 قضية فى مجال الألعاب النارية ضبط خلالها 2930 وحدة ألعاب نارية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.


الاسمدة الفاسدة

اللحوم

سلع غذائية

دقيق مدعم

سلع فاسدة

اسمدة مغشوشة

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