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ضبط 1700 كيلو لحوم مصنعة فاسدة فى حملة بالشرقية (صور)

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:30 م
ضبط 1700 كيلو لحوم مصنعة فاسدة فى حملة بالشرقية (صور) لحوم مصنعة "ارشيفية"
الشرقية – إيمان مهنى - حمدى عبد العظيم

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شنت مديرية التموين  والصحة بالشرقية ، حملات مكثفة علي الاسواق خلال شهر يونيو الجارى، أسفرت عن تحرير ١١٩٦ محضراً متنوعاً،  منها تحرير 993 محضراً للمخابز البلدية والسياحية مابين نقص وزن، غيرمطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير203 محضراً للأسواق، ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وعدم صلاحية المنتج للأستخدام الآدمى، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.
 
وأشارت فايزة عبدالرحمن وكيل مديرية التموين، أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط 550 كيلو دقيق بلدى، مدعم 82% بمركز منيا القمح 1700 كيلو لحوم مصنعة، غير صالحة للاستخدام الادمى بمدينة العاشر من رمضان، و6 باكتة ملح بمركز الزقازيق، ضبط 5 شكائر علف حيوانى مجهول المصدر بمركز الزقازيق، وتم تحرير محاضر ضد أصحاب المنشأت التجارية المخالفة، ومصادرة المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وفى سياق متصل أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المرور على المصنع أسفر عن ضبط 3 طن ، 840 كجم أغذية (منتج نهائي لمنتجات اللحوم) وذلك لسوء التخزين ، كما تم إعدام 1 طن ، 750 كجم (منتجات لحوم ، مواد خام) ، وتم سحب العينات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المضبوطات ، كما تم تحرير عدد 8 محضر جنحة صحية، وأن إدارة مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الرقابية التابعة للمديرية تقوم بالمرور المكثف على جميع المنشآت والأسواق ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين دون أي تهاون ، حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة.
 
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الشرقية

تموين الشرقية

لحوم مصنعة

العاشر من رمضان

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