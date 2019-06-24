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ضبط 1000 لتر سولار و 167 إسطوانة غاز بالدقهلية

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:00 م
ضبط 1000 لتر سولار و 167 إسطوانة غاز بالدقهلية سولار - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

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أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن ضبط 1000 لتر سولار بمصنع تصنيع أعلاف بترعة السلام بالعصافرة التابعة لمركز المطرية .

كما تم ضبط 155 إسطوانة غاز منزلى و12 تجارى ببلقاس، بالإضافة إلى ضبط 39 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى بأحد منافذ البيع بالمنصورة.

جاء ذلك خلال حملات قامت بها الإدارات التموينية فى عدد من مراكز ومدن المحافظة

وأشار وكيل وزارة التموين إلى تشديد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة للاطمئنان على الإلتزام بالقانون والاشتراطات الصحية اللازمة لعرض وبيع السلع.

 

 


الدقهلية

تموين الدقهلية

ضبط سولار

مصنع تصنيع اعلاف

ترعة السلام

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