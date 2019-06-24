القليوبية-نيفين طه

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل تعدى جنسيا على معاقة ذهنيا بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم اول شبرا الخيمه بورود بلاغا من "ه ع أ"، 48 عاما، ربة منزل مقيمة دائرة القسم وبرفقتها نجلتها "م م ع"، 16 عاما من ذوى الإحتياجات الخاصة حيث قررت قيام "س م ط"، 22 عاما، عاطل، مقيم دائرة القسم سبق اتهامه فى 7 قضايا جنائية بإستدراج المجنى عليها بمسكنه والتعدى عليها جنسيا مستغلا حالتها المرضية وعدم إدراكها للأمور .

تمكن المقدم أحمد عصر رئيس المباحث من ضبط المتهم بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 12488 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019 .