صور.. نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى البياضية وتطوير المدارس والطرق

الأقصر – أحمد مرعى

قاد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، جولة تفقدية فى مركز ومدينة البياضية، اليوم الإثنين، حيث إستهل جولته بتفقد مدخل البياضية وإستكمال توسعة شارع مصطفى كامل، وذلك فى إطار المخطط الأستيراتيجى الجديد وتطوير مداخل ومخارج المدينة.

ثم تفقد أعمال توسعة أزدواج طريق قسم الشرطة بمدخل البياضية، وشدد على سرعة أنتهاء توسعة الشارع وفتح الطريق أمام المواطنين وذلك بعد الأنتهاء أعمال العداية الخاصة بخدمات المياه والصرف الصحى.

ووجة نائب محافظ الأقصر خلال جولته بسرعة إستكمال تركيب أعمال البينة التحتية من كهرباء ووصلات مياه وصرف صحى الخاصة بشارع مصر ، ومد خط المواصلات لتقريب المسافة على رواد الشارع، وتقوم فكرة شارع مصرعلى توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم المشروعات الشبابية.

كما توجه نائب محافظ الأقصر إلى مستشفى البياضية للوقوف على أعمال تطويرها حيث وجة بأزالة كافة المعوقات لأستكمال التطوير ودخولها الخدمة مع بداية العام القادم، وتفقد العمل فى الجناح الجديد بمدرسة عمار بن ياسر للتعليم الأساسى بسعة 44 فصل ، ومدرسة معاذ بن جبل المنشآة حديثاً والتى من المقرر أن تدخلا الخدمة فى العام الدراسى القادم.

و وجة بعمل ملاعب رياضية بالمدارس لتكون متنفس للطلاب وقت الدراسة وفى وقت الأجازات الصيفية، وكذا مدرسة الحبيل الأعدادية المشتركة لمتابعة أعمال النظافة أمام سور المدرسة، ثم تفقد أعمال الخدمة بمحطة صرف صحى الحمزية بالحبيل، وطريق الشادر الجديد باتجاه الحواكم ، وكذا الأعمال المتبقية من تغطية ترعة رواج ، وتوسعة شارع الذهبى، كما قام بالمرور على أعمال ترميمات كوبرى الحبيل بأتجاة الطريق المؤدى إلى مدينة الأقصر ومتابعة الحالة المرورية.

وفى ختام الجولة تفقد نائب محافظ الأقصر الوحدة الصحية ونقطة أسعاف الحبيل وأستمع للمواطنين عن مدى مستوى الخدمة المقدمة لهم، زيأتى ذلك فى أطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث رافق النائب خلال الجولة المهندس أسعد مصطفى مدير مديرة الطرق والنقل، واللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية ، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير أدارة التخطيط العمرانى بديوان عام محافظة الأقصر، والمهندس أحمد النوبى مدير منطقة الأقصرللابنية التعليمة ، وأحمد همام نائب رئيس مدينة البياضية .



جولة نائب محافظ الأقصر بمستشفى البياضية



جولة نائب محافظ الأقصر بمستشفى البياضية



جولة نائب محافظ الأقصر بمستشفى البياضية



جولة نائب محافظ الأقصر بمستشفى البياضية



جولة نائب محافظ الأقصر بمستشفى البياضية



جولة نائب محافظ الأقصر بمستشفى البياضية



جولة نائب محافظ الأقصر بمستشفى البياضية



جولة نائب محافظ الأقصر بمستشفى البياضية



جولة نائب محافظ الأقصر بمستشفى البياضية



جولة نائب محافظ الأقصر بمستشفى البياضية



جولة نائب محافظ الأقصر بمستشفى البياضية



جولة نائب محافظ الأقصر بمستشفى البياضية